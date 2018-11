Expansión en Chile ayuda a Scotiabank a tener ganancias récords

Banca / Instituciones Financieras

El banco ha puesto a la venta operaciones en nueve países del Caribe, una región en la que lleva operando 129 años.

La estrategia de Bank of Nova Scotia en América Latina favoreció unas ganancias récord en las operaciones de banca internacional durante el cuarto trimestre. Sin embargo, el grupo se está replegando ahora en algunos países.

"Desinvertir en estas operaciones no esenciales está en consonancia con una estrategia que comenzó hace cinco años para centrar nuestro enfoque, aumentar la escala en geografías y negocios centrales, mejorar la calidad de las ganancias y reducir el riesgo", dijo el máximo responsable del grupo, Brian Porter, el martes en una conferencia telefónica.

Scotiabank ha centrado su expansión internacional en cuatro países latinoamericanos: México, Colombia, Perú y Chile. La estrategia dio sus frutos en el cuarto trimestre fiscal, en el que la división de banca internacional registró ganancias récord y los beneficios más altos de los tres segmentos principales del banco con sede en Toronto.

Las ganancias de banca internacional aumentaron un 22% su mayor incremento en tres años, gracias en parte a las contribuciones del banco chileno BBVA Chile, que ha adquirido este año. Ese crecimiento superó el aumento de los beneficios del 4,5% de la banca canadiense respecto al año anterior y el salto del 6,4% en la división de banca y mercados globales.

El repliegue en el Caribe no es una retirada total: el banco tiene operaciones en más de diez mercados caribeños y espera finalizar la adquisición de Banco Dominicano del Progreso SA en la República Dominicana en el primer trimestre. Scotiabank cuenta con más de 7.700 empleados en todo el Caribe y 1,5 millones de clientes.

"Esperamos permanecer en nuestros mercados principales en todo el Caribe", dijo Porter.

El banco acordó vender sus operaciones en Anguila, Antigua, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Vicente y las Granadinas a Republic Financial Holdings Ltd. Las condiciones del acuerdo no han trascendido. También está vendiendo sus operaciones de seguros de vida en Jamaica y Trinidad y Tobago a Sagicor Financial Corp.