Gobierno nombra a execonomista jefe de Santander como vicepresidente de Banco Estado

Banca / Instituciones Financieras

Con el arribo de Pablo Correa y del directorio, se completa el comité ejecutivo de BancoEstado

El gobierno completó los nombramientos del BancoEstado. El presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, firmaron el decreto con el que designaron a Pablo Correa como vicepresidente del banco estatal.

El arribo del ex economista jefe del Santander a la empresa pública no es el único. Se suman al directorio el ex diputado de la UDI, Edmundo Eluchans Urenda; Iris Boeninger Von Kretschmann; Paola Assael Montaldo y Roberto Palumbo Ossa.

Con esto, se completa el comité ejecutivo de BancoEstado tras el nombramiento de Arturo Tagle en la presidencia y de Juan Cooper en la gerencia general.