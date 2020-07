Goldman Sachs derrota al Covid-19: ganancias suben más de lo esperado por negocios de intermediación de bonos

Banca / Instituciones Financieras

La misma bonanza permitió a JPMorgan Chase casi duplicar sus ingresos de renta fija en el segundo trimestre y generó un aumento del 68% en Citigroup.

Goldman Sachs desafió la crisis del coronavirus. Uno de los mayores bancos de Estados Unidos anunció este miércoles un incremento en su ganancia trimestral, impulsada por fortaleza de sus negocios de intermediación de deuda en los mercados y aseguramiento financiero.

La ganancia neta del banco atribuible a los accionistas ordinarios aumentó un 2% hasta los US$ 2.250 millones en los tres meses hasta junio. Las ganancias por acción subieron a US$ 6,26, frente a los US$ 5,81 del año anterior.

Los analistas esperaban un beneficio de US$ 3,78 por título, según la estimación IBES de Refinitiv.

"La turbulencia que hemos visto en los últimos meses solo refuerza nuestro compromiso con la estrategia que describimos a principios de este año para los inversionistas", dijo David Solomon, director ejecutivo de Goldman. En enero, Solomon detalló un plan para ampliar el negocio de la firma a nuevas áreas, como la administración de efectivo, al tiempo que mantiene su gran operación comercial.

"Si bien las perspectivas económicas siguen siendo inciertas, confío en que seguiremos siendo la empresa elegida por los clientes de todo el mundo que buscan remodelar sus negocios y reconstruir una economía más resistente", agregó.

El rendimiento de los ingresos fijos fue el mejor recorrido trimestral de esa división en nueve años, con ingresos de US$ 4.240 millones. Goldman dijo que el desempeño reflejó "una continua y sólida actividad del cliente en intermediación y financiamiento".