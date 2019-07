Itaú obtiene luz verde de reguladores en Chile para comprar acciones de Banco Helm en Colombia

Banca / Instituciones Financieras

La transacción permitirá a la firma aumentar su participación accionaria en el banco en Colombia, pasando del 66,28% hasta 87,1%, y establecer un plan de desarrollo de negocios en dicho país.

El camino de Itaú Chile para adquirir el 20,82% de las acciones del Banco Helm en Colombia comienza a despejarse. El Banco Central informó el jueves a la compañía -controlada por ItaúUnibanco y CorpGorup- su autorización para comprar los papeles que estaban en manos de Helm (19,44% ) y de Kresge Stock Holding Company ( 1,38%).

Cabe recordar que en marzo del presente año, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) falló a favor de Itaú luego de que Helm Bank demandara a la entidad por considerar que la fusión entre el banco brasileño y Corpbanca incumplía el pacto de accionistas.

Los integrantes del tribunal fallaron en contra de Helm y le ordenaron vender el 19,44% que mantiene de la filial colombiana en US$ 299 millones y no los US$ 850 millones que había exigido originalmente.

De esta forma, la propiedad de ItaúCorpbanca en el país cafetero podría crecer desde un 66,28% hasta un 87,1% del capital accionario de dicha entidad.

La autoridad monetaria local se basó en los antecedentes proporcionados por la exSuperintendencia de Bancos (SBIF), remitidos al ente rector el 30 de mayo, y en el oficio enviado por la Comisión para el Mercado Financiero. En ambos casos se aprobó la transacción de Itaú.

No obstante, el organismo emisor hizo la salvedad de que la autorización se otorgó "atendiendo especialmente a que la autorización conferida por la SBIF se condicionó a que la citada adquisición de acciones se materialice una vez que la decisión de la Corte de Arbitraje Internacional referida a esta transacción, e informada por hecho esencial con fecha 1 de marzo de 2019, no sea susceptible de impugnación o revisión en instancias arbitrales o judiciales, conforme a la legislación aplicable, habiendo transcurrido los plazos al efecto que procedan".

El valor de tomar una mayor posición

A pesar de tener luz verde en Chile, aún quedan pendientes las aprobaciones de los reguladores de Brasil y Colombia. Fuentes ligadas a la operación señalan que no existe una fecha determinada del pronunciamiento de las autoridades restantes, aunque en el banco esperan que sea durante los próximos meses.

Los ejecutivos de la compañía, tanto en Chile como en Brasil, son conscientes de que las autorizaciones permitirían afianzar el control del banco en Colombia. Al tener una mayor posición sería más fácil desplegar la estrategia de crecimiento en este mercado, según afirman al interior de la empresa.

Esto, a pesar de que la transacción tendrá un impacto en el capital de la compañía de 82 puntos básicos, escenario que se debe incorporar en el balance y gestionarlo, como afirmó el gerente general de la firma en Chile y presidente de la entidad en Colombia, Manuel Olivares.

Uno de los desafíos que tiene el banco en Colombia es mejorar la rentabilidad, pues los indicadores de eficiencia de la firma en Chile se han visto presionados por la labor que se desarrolla en Colombia, según indicó Bci Corredores de Bolsa.

La presión en el papel

De acuerdo a datos de Bloomberg, el papel del banco de capitales brasileros y chilenos ha perdido un 12,75% de su valor en lo que va del año.

En el mercado señalan que Helm ha sido uno de los factores que ha golpeado la acción de Itaú, debido a que el precio a pagar -US$ 299 millones- no tendría justificación, dada la magnitud de Colombia en los resultados de la compañía.

El banco ha defendido que la operación implica un múltiplo de valorización de 1.36 veces el valor libro de Itaú Colombia al 31 de diciembre de 2018, y es consistente con las valorizaciones en dicho país.