José Antonio Garcés deja directorios de filiales de Consorcio tras 18 años

Banca / Instituciones Financieras

Consorcio informó hoy que las filiales Seguros Vida y Seguros Generales concretaron el aumento del número de sus directores de 7 a 9 integrantes, con el fin de incrementar la participación de más directores en los diferentes comités que forman parte de su gobierno corporativo.

Asimismo, la compañía comunicó la renuncia al cargo de director de ambas compañías de seguros de José Antonio Garcés Silva, quien se desempeñó como director durante casi 18 años, pero se mantiene en el directorio de Consorcio Financiero. Los directores de ambas compañías agradecieron especialmente su valioso aporte al desarrollo y éxito de los negocios por casi dos décadas.

De esta forma, se incorporaron como nuevos directores José Antonio Garcés (hijo), Bonifacio Bilbao De Raadt y el exministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien llega en calidad de director independiente.

José Antonio Garcés Silva (hijo), es ingeniero comercial y MBA de la Universidad de los Andes, director de Banco Consorcio, director de Coca Cola Andina, socio de la Viña Garcés Silva y past president de la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC), entre otras actividades.

En tanto, Bonifacio Bilbao De Raadt es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde 2017 se desempeña como director de Consorcio Financiero S.A.

Por su parte, Jorge Rodríguez Grossi es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Arts in Economics y Master of Arts in Latin American Development Studies, ambos de la Universidad de Boston, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como ministro de Economía, presidente ejecutivo de Codelco, presidente de EFE y presidente de BancoEstado.

Jorge Rodríguez Grossi y Bonifacio Bilbao de Raadt se incorporaron al Comité de Auditoría de Consorcio Seguros Vida y Consorcio Seguros Generales. Además, ambas aseguradoras acordaron crear un Comité de Riesgo Operacional, en el cual participarán los directores Marcos Büchi Buc (presidente), Juan José Mac Auliffe Granello y Pedro Hurtado Vicuña.

Colocación de bonos y aumento de capital

También Consorcio Financiero informó que concretaron la colocación de un bono en el mercado local por 2 millones de UF -equivalentes a US$ 82 millones- con un plazo residual de 9,5 años. La transacción fue liderada y estructurada exitosamente por LarrainVial. Los recursos obtenidos con esta colocación se destinaron a aumentar el capital de Banco Consorcio, entidad que registra un sostenido crecimiento en el mercado.

De esta forma, para reforzar su capitalización y abordar el plan de crecimiento, el día de hoy en una Junta extraordinaria de Accionistas de Banco Consorcio acordó realizar un aumento de capital por $ 55.000 millones, el que fue íntegramente suscrito y pagado por Consorcio Financiero S.A. con esta misma fecha.

El presidente de Consorcio Financiero, Marcos Büchi, expresó que "el objetivo de la colocación del Bono y del aumento de Capital en el Banco Consorcio es seguir fortaleciéndonos patrimonialmente para continuar avanzando en el desarrollo del banco, potenciando el fuerte crecimiento experimentado en colocaciones y nuevos negocios de banca personas, entregando a nuestros clientes un servicio integral".