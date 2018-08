Ley de bancos se aprobaría próxima semana

Banca / Instituciones Financieras

Esta mañana se reunió la Comisión de Hacienda del Senado con el ministro de Hacienda.

"Hemos tenido la oportunidad de analizar las propuestas que se han generado en una mesa de trabajo sobre la ley bancaria, tema que estaba en discusión y en el que hemos avanzado bastante, al punto de que es posible que podamos tener una votación la próxima semana", anunció hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín tras su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria para que Chile se alinee con los estándares internacionales y las exigencias de Basilea III

En la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, los parlamentarios junto con el ministro debatieron por cerca de una hora y media y plantearon la idea de poder votar por la iniciativa el próximo martes.

"Este proyecto es fundamental para Chile, pues nos tenemos que poner al día con lo que han transitado otros países en estas materias", sostuvo el titular de Hacienda, quien explicó que la nueva legislación bancaria influye en la solvencia y la estabilidad del sistema bancario, pero además favorece el desarrollo del mercado financiero local y su integración con los mercados internacionales.

"Es una buena noticia que permite más solidez a nuestro sistema bancario, reduce los pasivos contingentes del Estado, en caso de problemas de instituciones financieras y nos pone al día con los mejores estándares internacionales", destacó el jefe de las finanzas públicas.

Ministro presenta propuestas para que SII y UAF accedan a información sujeta a reserva bancaria

En concreto, el jefe de las finanzas públicas presentó la propuesta resultante de la mesa de trabajo conformada con los asesores de los senadores de la comisión el 23 de mayo de mayo, realizada para abordar todos los aspectos relacionados a acceso a información sujeta a reserva bancaria por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En primer lugar, sobre la UAF el ministro advirtió que hoy no funciona adecuadamente la supervisión preventiva contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que la Superintendencia de Bancos (Sbif) revisa la existencia de los controles aplicados por los bancos a sus clientes, pero no la efectividad de estos. A esto se suma que si la Sbif detecta alguna irregularidad interpreta que no está facultada para compartir información sujeta a reserva bancaria con la UAF.

Para resolver este punto, la propuesta plantea facultar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que pueda compartir información sujeta a reserva bancaria con la UAF cuando la CMF detecte alguna irregularidad en los controles aplicados por los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Además, se propone que la ley explicite que la CMF deberá evaluar la efectividad de los controles aplicados por los bancos y si detecta alguna irregularidad informar a la UAF. Para esto se modifica el Artículo 5 de la Ley de la CMF.

Respecto del SII, hoy el procedimiento establece que cuando un organismo internacional (como es el caso de autoridades competentes extranjeras) o el propio SII requieren información ésta sea solicitada al banco. Luego el banco informa al cliente y si éste no accede a entregar la información el SII debe acudir a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).

La propuesta realizada hoy por el ministro de Hacienda apunta a cumplir con los requerimientos internacionales omitiendo la notificación al cliente en los casos en que la información se necesite con urgencia o que la notificación al titular pudiese dañar el curso de la investigación.

Además, el gobierno en línea con lo consensuado en la mesa de trabajo planteó que el SII pueda requerir una vez al año la información sobre remesas al exterior por sobre US$10.000. En este caso, no se requerirá aprobación previa de un TTA.