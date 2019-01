Lleva 24 años en la administradora El guardián

Banca / Instituciones Financieras

Frontal, directo y convencido de que el sistema de AFP chileno “es un lujo”. Así es Cristián Rodríguez, presidente de Habitat. En una semana clave por la sentencia del caso Cascadas, que él ha empujado desde sus inicios, recorrimos la ruta que lo llevó a ser el número uno de la AFP que maneja la cartera más grande del mercado con US$ 60.000 millones en activos.

Fue una reunión clave. Al medio día del 26 de julio de 2012 entraban a la oficina del exsuperintendente de valores y seguros, Fernando Coloma, los cuatro ejecutivos más altos, de una de las AFP más grandes de la industria local: José Antonio Guzmán, José Miguel Valdés, Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla. Venían con dos carpetas bajo el brazo.

Durante esa reunión, expusieron al fiscalizador lo que fueron las bases de la investigación que luego derivaría en los dos casos más importantes que han sacudido al mercado financiero en los últimos años. Por un lado el caso Cascadas, en que las AFP acusan haber sido defraudadas por más de US$ 17 millones, a través de operaciones irregulares entre las sociedades controladoras de SQM.

Justamente esta semana se conoció una sentencia clave del caso. El exgerente general de Pampa Calichera y Norte Grande, Aldo Motta, fue sentenciado a cuatro años de libertad vigilada y 5 años de inhabilidad para ejercer cargos directivos en el sector financiero. Aunque las AFP no han hecho declaraciones públicas, en privado señalan que la sentencia reafirma el fondo del caso y permitirá apuntar ahora a Julio Ponce.

Ese mismo día de invierno, también le expusieron al superintendente, que atentamente tomaba nota de todo en su libreta, el caso Enersis. Denunciaron una operación entre partes relacionadas que perjudicaba a los fondos de pensiones. Finalmente lograron reducir el aporte de las AFP al aumento de capital, en US$ 1.300 millones.

Cristián Rodríguez (54 años) era entonces el gerente general de Habitat. El mismo que asumió en junio pasado como presidente de la AFP -que es propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción a través de ILC que tiene 40%, Prudential con 40% y el resto abierto en bolsa- y que ingresó a la administradora en 1994 como subgerente de inversiones.

Hace poco más de un mes afirmó que el proyecto previsional del gobierno trata al sistema de pensiones “como al mercado de las papas”. Sus dichos no sorprendieron en el mercado financiero, donde su “estilo” es conocido. Uno que estrenó el expresidente de la AFP, José Antonio Guzmán, continuó Juan Benavides y cuya posta tomó Cristián Rodríguez.

“En Habitat son conscientes de que cumplen un rol en el mercado local, un rol fiduciario”, explica un ejecutivo del sector financiero, quien dice que sus actuaciones han sido clave en el perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas chilenas. Prueba de ello son las leyes que se han aprobado tras los casos en que han participado, como la ley de OPA y la norma que regula el flujo de información al mercado y el rol del directorio.

Reencuentro con César Barros

Exalumno del San Ignacio, casado con una canadiense que conoció en las Torres del Paine y padre de tres hijos, Cristián Rodríguez comenzó su vida profesional haciendo la práctica en Security. Allí conoció a César Barros, con quien se toparía años después, en 2011, cuando este último asumió como presidente de La Polar para sacar a flote la empresa tras conocerse las repactaciones unilaterales que realizaba. Paralelamente, Habitat demandaba a todos los exejecutivos y a la auditora.

“Hay dos alternativas: no hacer nada o dar la pelea. Esto no tiene tanto que ver con la gallina, sino con el gallinero”, ha comentado alguna vez Rodríguez, en referencia a las señales que se dan hacia el mercado. En la misma línea, José Antonio Guzmán, su mentor, afirma: “Si el sistema financiero genera dudas o desconfianza, tambalea una de las bases de la economía y del mercado. No hay que hacerle trampa a la gente”.

Esto explica por qué algunos dicen se ha convertido en una especie de “guardián del sistema” y no ha tenido reparos en enfrentar cualquier situación que afecte los intereses de los futuros pensionados, incluso dentro del gremio que agrupa a las mismas AFP. Fue Cristián Rodríguez, cuentan en el sector, quien exigió cambios en la asociación, amenazando con retirarse de no haberlos. En alguna ocasión incluso habría encarado fuertemente a sus pares. Pero los cambios empezaron a concretarse con la llegada de Rodrigo Pérez Mackenna.

En 2014, junto a José Antonio Guzmán, sorprendieron al mundo político cuando propusieron modificar la ley para poder devolver comisiones a los afiliados si la rentabilidad de los fondos era negativa –para alinear rentabilidad con resultados- y abrir cuentas de ahorro para los hijos de los cotizantes, con un bono de $100 mil por hijo financiado por la AFP.

Experto financiero

Tras terminar ingeniería comercial en la UC –donde compartió clases con Eduardo Navarro, Cecilia Cifuentes, Susana Carey, Guillermo Larraín y Andrés Wood, entre otros- Cristián Rodríguez se integró a Celsius, cuyos socios eran entonces Fernando del Sol, Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz y Mario Lobo, firma que fue pionera en el ámbito de las primeras colocaciones de ADR. Al poco tiempo la empresa se dividió en Celfin y Celsius. Rodríguez permaneció en la última junto a del Sol, actual socio de la generadora Enlasa, y que fuera uno de los primeros en Chile en invertir en derivados, forwards y swaps.

Quienes conocen al presidente de Habitat destacan la fortaleza de sus convicciones personales, pero también sus habilidades técnicas: “Tiene una sólida formación financiera”, estudios que complementó luego con la obtención de la certificación CFA, la más importante del mundo financiero. Actualmente es presidente del capítulo chileno, que busca promover la especialización y buenas prácticas en el sector. En 2013 recibió el premio inBest-El Mercurio y luego el premio ejecutivo del año de E&Y por su aporte al desarrollo del mercado de capitales y de los gobiernos corporativos.

“Es muy exhaustivo, no se queda con las primeras impresiones. Siempre me dio mucha confianza”, acota Guzmán y agrega: “Él cree firmemente en el sistema, que le ha generado unos beneficios impensados al país. Es muy disparatado tratar de socavarlo”.

“Ladrones de cuello y corbata”

Así como el equipo de Habitat denunció las ventas irregulares entre las sociedades cascadas de SQM y la venta entre partes relacionadas de Enersis, también se lanzaron contra Telefónica CTC en 2004 por una transacción entre ésta y su empresa relacionada, Telefónica Móviles. La presión llevó a un incremento en el precio de venta de US$ 50 millones y al pago de un dividendo extraordinario a los accionistas de US$ 800 millones, según un estudio del profesor Fernando Lefort.

Pero quizás uno de los episodios más recordados fue cuando lideraron un grupo de 50 ejecutivos de AFP que presentaron una querella criminal contra el entonces diputado Guido Girardi que llamó al sistema “ladrones de cuello y corbata”. La querella no prosperó, debido al fuero del parlamentario.

Girardi no ha sido la única autoridad a la que se han enfrentado. Acudieron a tribunales dos veces en contra de la super de pensiones liderada por Solange Berstein –por el “oficio Berstein” y por la licitación de afiliados, ambas veces perdieron- y luego contra la SVS comandada por Carlos Pavez, para exigirle que declarara como Operación entre Partes Relacionadas (OPR) la reorganización de Enersis. Aquí ganaron, obligando a la entidad a pronunciarse.

A su vez, en 2010, la SVS lo multó a él y Alejandro Bezanilla, entonces gerente general y gerente de inversiones respectivamente, por infracción a la norma sobre información privilegiada. Pero los ejecutivos se defendieron y ganaron en primera instancia, en segunda instancia y también en la Corte Suprema.

Dentro de Habitat, quienes trabajan con él reconocen que es exigente, pero correcto y leal. Cuando asumió como presidente hace unos meses, renunció a tener una oficina propia, como su antecesor, para estar sentado al lado de sus ejecutivos. Comentan que está preocupado con el debate público, ya que la reforma actual no apuntaría al problema de fondo, que es la necesidad de que la gente cotice y más. “El 14% de cero, sigue siendo cero”, se le ha escuchado repetir. Y no es para menos, ya que Habitat maneja la cartera más grande de la plaza local, con US$ 60.000 millones en activos de los futuros pensionados.