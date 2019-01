Resultados de Citi pintan sombrío panorama para la banca tras derrumbe de renta fija

Banca / Instituciones Financieras

Los ingresos de las operaciones de renta fija, el mayor negocio de valores del banco, cayeron 21% en el cuarto trimestre, al mínimo en siete años, después de que la turbulencia en los mercados alejara a los clientes.

Citigroup dio a los inversionistas la primera visión de cómo les fue a los bancos de Wall Street durante las violentas fluctuaciones del mercado, a fines de 2018, y el panorama es sombrío.

Los ingresos de las operaciones de renta fija, el mayor negocio de valores del banco, cayeron 21% en el cuarto trimestre al mínimo en siete años después de que la turbulencia en los mercados mantuviera a los clientes al margen. Los ingresos combinados por acciones y suscripción de bonos cayeron más de lo estimado por los analistas. Y la compañía no alcanzó su meta de rentabilidad para todo el año por un margen aún más amplio que el que anunció hace apenas cinco semanas.

"Un cuarto trimestre volátil impactó algunos de nuestros negocios sensibles al mercado, en particular la rentafijos", dijo el lunes el director ejecutivo Michael Corbat en un comunicado. La firma se centrará en mejorar la rentabilidad este año, dijo.

Los accionistas del banco han estado en la oscuridad durante semanas, ansiosos por saber si los operadores y traders pudieron navegar a través de los cambios del mercado global, incluida la mayor caída mensual en el índice S&P 500 desde 2009. Los analistas, como Jason Goldberg de Barclays, advirtieron a los clientes que la anterior proyección de Citigroup llegó a principios de diciembre, antes de que la tormenta empeorara. Las acciones de Citigroup cayeron 1,7% en las primeras operaciones a las 8:02 a.m. en Nueva York.

Las cifras en detalle

Las utilidades de la entidad ascendieron a US$ 4.300 millones, equivalentes a US$ 1,64 por acción, después de una pérdida en el mismo trimestre del año anterior, cuando la compañía registró un cargo relacionado con impuestos de US$ 22.600 millones.

Excluyendo una ganancia adicional relacionada con los impuestos, los beneficios por acción fueron de US$ 1,61, por sobre el promedio de US$ 1,55 de las estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg.

Sin embargo, los ingresos totales del banco de US$ 17.100 millones no alcanzaron las estimaciones de los analistas de alrededor de US$ 17.500 millones.

Los ingresos por la suscripción de bonos cayeron 13% a US$ 634 millones, un retroceso menor de lo que los analistas predijeron, mientras que la suscripción de acciones cayó 28% a $ 181 millones. Eso fue peor de lo que los analistas anticiparon, con lo que la suscripción total también se ubicó por debajo de sus estimaciones.