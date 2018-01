Resultados de grandes bancos de EEUU caen golpeados por reforma tributaria de Trump

Banca / Instituciones Financieras

Bank of America registró un cargo extraordinario por US$ 2.900 millones relacionado a los cambios fiscales, mientras que Goldman Sachs provisionó US$ 4.400 millones. Citi, por su parte, anunció el martes sus mayores pérdidas desde la crisis de 2009.

El año pasado no terminó en buen pie para algunos de los mayores bancos de Estados Unidos. Bank of America anunció hoy miércoles ganancias por US$ 2.370 millones en el cuarto trimestre de 2017, una caída de 48% respecto de los US$ 4.540 millones que registró en igual período del ejercicio anterior.

Los resultados se vieron afectados principalmente por un cargo extraordinario de US$ 2.900 millones, relacionado con la reforma tributaria impulsada por el presidente Donald Trump.

Los beneficios, equivalentes a US$ 0,20 por acción, se comparan con los US$ 0,44 que proyectaban los analistas encuestados por Reuters. Descontando el cargo tributario, sin embargo, Bank of America habría anotado ganancias por US$ 5.300 millones de dólares, o 47 centavos por título.

Las cifras se dan a conocer un día después de que Citi informara pérdidas por US$ 18.300 millones en el último cuarto del año pasado, las primeras desde la crisis financiera de 2009, golpeado también por un cargo de US$ 19 mil millones relacionado con la reforma fiscal.

Los cambios anunciados por la nueva administración de la Casa Blanca también impactaron sobre Goldman Sachs, que hoy informó pérdidas por US$ 2.140 millones en el cuarto trimestre, equivalentes a US$ 5,51 por acción. La cifra refleja un cargo no recurrente de US$ 4.400 millones.

El resultado se compara con las ganancias por US$ 2.150 millones, o US$ 5,08 por papel en el mismo lapso de 2016.

Sin contar el cargo extraordinario, el banco habría anotado ganancias de US$ 5,68 dólares por papel, por sobre los US$ 4,91 que proyectaban los expertos.