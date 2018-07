Scotiabank toma el control de BBVA Chile y renueva plana ejecutiva de lo que será “Scotiabank Azul”

Banca / Instituciones Financieras

Renunciaron todos los miembros del directorio que pertenecían al grupo español como también, los principales gerentes de BBVA Chile.

Cerró el mercado bursátil y con ello acabó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones para los poseedores minoritarios de los papeles de BBVA Chile en el marco de la adquisición del banco por parte de Scotiabank, luego que los canadienses desembolsaran US$ 2.200 millones por el 68,19% de la propiedad de la firma controlada por los españoles.

Con este paso, el grupo BBVA se despide de Chile por lo menos en lo que respecta al negocio bancario. A través de un comunicado la entidad informó que registrará, en sus estados financieros del tercer trimestre de 2018, una plusvalía neta de impuestos de unos 640 millones de euros y 50 puntos básicos más en su ratio de capital CET1 ‘fully-loaded’.

Cerrada la operación, los canadienses procedieron a tomar control y símbolo de ello es que Scotiabank informó que el directorio de ese banco –BBVA Chile- aceptó la renuncia de los cinco directores representantes del grupo español, Ignacio Lacasta, Iñigo Echebarría, José Manuel García, José San Blas y Juan María Arrien.

En su remplazo fueron designados Ignacio Deschamps, Andrés Cruells, Ernesto Viola, Claudio Hernández y Felipe Montt.

Además de las renuncias del directorio, se sumó la salida del gerente general de BBVA Chile, Manuel Olivares; el gerente de Banca Corporativa y Mercados Globales, Fernando Pardo; el gerente de Fiscalía, Rony Jara; el gerente de Recursos Humanos, Marcos Balmaceda; el gerente de Finanzas, Rafael Varela; y el gerente División Auditoría, Jordi Barja.

Desde las dependencias de Scotiabank en Santiago centro se mudan al complejo de Parque Titanium para hacerse cargo del exBBVA Chile los ejecutivos de la firma canadiense: Fernando Saénz como gerente general. Se une también María Victoria Doberti quien ejercerá como gerente de Finanzas; en Recursos Humanos estará Jacqueline Balbontín; Rafael Bilbao a Fiscalía y Ricardo Fry en Auditoría.

Por su parte, otro grupo de ejecutivos de BBVA Chile permanece, al menos por ahora. Se trata de Paulina De Las Heras, gerente Banca Personas; Andrés Velasco, gerente Banca Empresas; Alberto Oviedo, gerente de Riesgo, y Antonio Benvenuto, gerente de Ingeniería, para conformar el Comité Ejecutivo de BBVA Chile hasta la integración legal de ambas entidades.

En el hecho esencial entregado a la Comisión para el Mercado Financiero, los canadienses, que están por disputar el tercer puesto de la banca privada tras esta adquisición, señalaron que su intención de fusionar ambas entidades es que ésta sea “tan pronto como sea posible conforme a la regulación y la legislación chilena”.

El documento entregado al regulador reafirma que el grupo Said –que posee el 31,62% de la propiedad de BBVA Chile- designará a cuatro directores y uno de ellos tendrá el puesto de presidente de la instancia.

En esa línea, Scotiabank confirma que el clan familiar tendrá cerca de un 25% de la participación del banco fusionado. No obstante, fuentes consultadas señalan que aún no estaría oficializado el porcentaje final con el cual los Said se quedarán en el negocio bancario, lo cual quedaría materializado próximamente.

Y es que con la actual participación que tienen los Said en BBVA Chile, solo llegarían a entre un 15% y un 17% según comunica Scotiabank al regulador.

Cabe recordar que el lunes se procederá a realizarse la junta de accionistas de BBVA Chile, cita en la cual pasará a llamarse momentáneamente “Scotiabank Azul”.