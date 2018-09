Sernac demanda a Banco Itaú por operaciones no reconocidas que involucrarían fraudes

Banca / Instituciones Financieras

Esto debido a que un grupo de consumidores señalan haber sido defraudados con hasta $ 12 millones en algunos casos.

El Sernac presentó una demanda colectiva en contra del Banco Itaú-Corpbanca, con el fin de que la entidad bancaria responda a un grupo de consumidores que señalan haber sido defraudados por hasta $ 12 millones en algunos casos.



El Servicio decidió interponer esta acción judicial luego de que la empresa, pese a haber aceptado participar en una mediación colectiva, desistiera a los pocos días de dicha instancia, optando por responder a algunos consumidores afectados por su cuenta y caso a caso.



No obstante, el Sernac consideró que cualquier solución a los consumidores debía ser verificada en el marco de una instancia judicial para resguardar la universalidad y suficiencia de la solución, y su adecuada implementación.



A través de sus reclamos, los consumidores indicaron al Servicio, que habían sido víctimas de transacciones fraudulentas, mediante la aprobación automática de créditos, avances en tarjeta de crédito, utilización de dineros depositados y líneas de crédito, entre otros, por montos que posteriormente eran transferidos a cuentas de desconocidos.



Los afectados aseguraron que nunca realizaron estas operaciones y que se enteraron cuando revisaban sus estados de cuentas. Sólo en casos aislados, les llegaban avisos a sus teléfonos móviles o correos electrónicos.



Hay que recordar que el pasado 21 de marzo, el Sernac ofició al Banco Itaú-Corbanca para conocer mayores antecedentes de este caso, entre ellos, la cantidad de reclamos recibidos por la entidad, los mecanismos que había dispuesto para enmendar estos hechos, la revisión y ajuste de sus mecanismos de seguridad, entre otros aspectos.



En su respuesta, Banco Itaú-Corpbanca informó al Servicio que sus sistemas no habían sido vulnerados, eximiéndose de responsabilidad y trasladándola a los clientes por el mal uso de sus herramientas de seguridad, entre ellas, sus claves secretas y tarjeta de coordenadas. Asimismo, no dio respuesta a los antecedentes solicitados por Sernac, particularmente en lo relacionado a número total de afectados y montos involucrados, motivo por el cual en agosto de este año se presentó una denuncia ante el 1° Juzgado de Policía Local de Las Condes.



Ante ello, el pasado 13 de junio, el Sernac inició una mediación colectiva con la empresa intentando encontrar una propuesta adecuada para los afectados, gestión que terminó sin resultados positivos, motivo por el cual el Servicio decidió acudir a la justicia.



El Sernac, en su demanda, cuestiona el uso de mandatos amplios e indeterminados en los contratos, que habrían permitido que se extendieran a otros productos de forma automática y sin resguardos, dejando espacio para que se realizaran transferencias u otorgamiento de créditos no autorizados. Por otra parte, tampoco actuaron los mecanismos internos para controlar acciones fraudulentas como cotejar el historial del cliente; avisar de una transferencia o actividad inusual o comprobar que el titular era quien estaba tomando créditos por altos montos o realizando otro tipo de transacciones.



El Servicio buscará ante los tribunales que la empresa acredite la reparación de los daños ocasionados a los consumidores que han sido afectados.



El propósito de esta demanda es que se declare la nulidad de las transacciones, cesen las gestiones de cobranza y se otorguen las restituciones e indemnizaciones, derivadas todas y cada una, de las operaciones electrónicas no reconocidas, de los cargos y de los cobros que se han realizado, a los consumidores afectados.