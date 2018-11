Valdés por reforma de pensiones: "No por tener algo más solidario nos vamos a transformar en Venezuela"

Banca / Instituciones Financieras

El exministro de Hacienda de Bachelet, participó esta mañana del VII seminario Reforma de Pensiones: Urgencia de una sociedad que envejece.

Una vez más el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, apuntó sus dardos hacia la reforma previsional del actual gobierno.

"Si no le ponemos frente al movimiento ´No + AFP´ vamos a tener una reformita DC - gobierno (...) No por tener algo más solidario nos vamos a transformar en Venezuela", fueron las primeras palabras del exsecretario de Estado en el marco del VII seminario; Reforma de Pensiones: Urgencia de una sociedad que envejece.

El exsecretario de Estado también indicó que esta podría ser la última reforma en la cual se habla de beneficios. "Las próximas reformas en Chile van a ser de apretarse el cinturón en pensiones. Tendremos que alargar la edad de jubilación, obligar al pescador o al taxista a que parte de la patente que paga vaya para pensiones", sostuvo.

"Vamos a tener que hacer muchas cosas que son desagradables", insistió.

Además, el economista también se refirió al Pilar Solidario (PS) y consideró que debiera existir "un mínimo ético para adultos mayores, para evitar la pobreza tiene que ser un derecho universal. El Pilar Solidario es un sistema que funciona".

De todas maneras, advirtió sobre el aumento de este beneficio: "$ 200 mil sería un exceso completo que distorsionaría demasiado, que haría que la gente no cotizara nunca más. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo aumentar el PS, porque si es un premio muy grande a no cotizar, no va a funcionar. Hay que tener mucho cuidado con aumentar el PS, es para que la gente no sea pobre y punto".

Con todo, aseguró que bajar el porcentaje de encaje puede mejorar las pensiones a lo más entre 3 y 4 puntos en el largo plazo.

Por último, respecto al aumento de la tasa de cotización adicional en 4 puntos, indicó que el gobierno "está completamente equivocado técnicamente y además políticamente es un error garrafal".

Sin embargo, precisó que es un error intencionado "para poder negociar. La forma que han ideado para administrar el 4% extra es con un supuesto brutal en que todos tenemos máster en finanzas, pero como no todos los chilenos tenemos máster en finanzas no resulta".

"Esto no se lo he escuchado a los políticos pero mi agenda es que hay que facilitarle la vida a los trabajadores, no puede ser que esto sea como ir a un supermercado con un máster en finanzas", agregó.