CEO de Latam Airlines e ingreso del Estado a la propiedad: "Las alternativas son todas visibles y posibles"

Empresas

Roberto Alvo dijo: "No nos cerramos a ninguna conversación que ayude al empleo y a Latam en cualquier contexto"

Roberto Alvo, que este 1 de abril asume oficialmente como CEO de Latam Airlines, se refirió hoy a las alternativas que existen para darle viabilidad a la compañía, que vive su periodo más complejo de su historia producto de la crisis sanitaria mundial.

"En este minuto la industria no tiene ingresos y tiene gastos. Por ejemplo, cuando uno es desempleado y quiere pedir un crédito al banco y no tiene empleo, el banco normalmente no le da un crédito. La situación es exactamente igual", sostuvo en una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13.

El ejecutivo fue consultado por cuáles serían las opciones de rescate. "Hay múltiples maneras de hacerlo. Y si se mira la experiencia de otros países, hay de todo, hay países que están hablando de nacionalización o incorporación de propiedad del Estado en las compañías; hay otros países que han dado crédito y otros que han dado garantías. Las fórmulas son múltiples y yo creo que responden a la realidad de cada sociedad y de cada compañía", señaló.

Alvo fue consultado sobre la posibilidad que el Estado ingrese a la propiedad de la compañía, a lo que respondió: "No me parece que ninguna medida sea peor o mejor, todas tienen pros y contras y creo que hay que encontrar las medidas adecuadas al contexto y el minuto".

Tras esto, fue consultado sobre qué gobierno debe ayudar a Latam: Chile y/o Brasil. "Las alternativas son todas visibles y posibles. No nos cerramos a ninguna conversación que ayude al empleo y a Latam en cualquier contexto y si los gobiernos creen pertinente conversar, nos parece súper interesante la alternativa", dijo.