Alcaldes de La Serena y Antofagasta reclaman mayor resguardo policial

Construcción

Los años en infraestructura pública suman más de $ 5.000 millones en ambas ciudades, cuyos ediles preparan acciones legales.

No sólo Santiago se ha visto afectado por la ola de violencia que estalló hace 42 días. Capitales regionales como Antofagasta, La Serena, Concepción y Valparaíso, han sido escenario de manifestaciones, saqueos y ataques a edificios históricos, cuadro que se repitió con fuerza la noche de este martes. “Aquí no se ha salvado ninguna institución”, afirma la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, señalando que los daños han afectado a centros de salud, iglesias e, incluso, a la intendencia regional. “Hoy la violencia ha llegado a tal nivel que la comunidad no quiere salir de sus casas, y a partir de las dos de la tarde ya no transita nadie. Y nuestros policías no están a la altura: no se puede combatir la delincuencia con pocos implementos y recursos humanos”, indica la edil. Por ello, ya solicitó al gobierno regional una revisión de la estrategia de orden público, más tomando en cuenta la visión del intendente regional, Edgar Blanco, quien este martes descartó que sea necesaria una mayor dotación de Carabineros ya que “cada día son menos las personas que cometen actos de violencia”.

“En vez de ir a la baja, esto ha aumentado, lo mismo que el descontento en la comunidad. Y si bien son pocas las personas que hoy están generando actos delictuales, el poder de destrucción es cuantioso”, dice.

En la misma línea, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, coincide en que la situación se ha ido agravando con el paso de los días. “Las políticas están sobrepasadas; hay poco contingente, la policía acá tiene un solo carro lanza agua y los Carabineros ni siquiera tienen material”, recalca.

Por ello, el municipio se ha reunido con la intendencia y representantes de las grandes empresas del sector comercio para solicitar que se equilibre la presencia policial entre la ciudad y los malls y supermercados: “No es posible que los carabineros estén para proteger el patrimonio de los grandes retailers”.

Mientras que en La Serena los daños en infraestructura pública superan los $ 2.000 millones, en Antofagasta la cifra bordea los $ 3.000 millones. Tal como en la Región Metropolitana, el comercio ha sido uno de los epicentos de saqueos e incendios, y por ello ambas alcaldías están trabajando con sus equipos jurídicos para poner recursos de protección a locatarios de este rubro, en la línea de lo anunciado ayer por el edil de Valparaíso, Jorge Sharp.

Rojo subraya que es necesario ir más allá, por lo que estudian interponer una querella contra el Estado por incumplimiento en la obligación de otorgar seguridad a la ciudadanía.