Astaldi paga primera cuota tras reorganización financiera

Construcción

Monto es de $ 3.300 millones. Firma avanza en sus hospitales.

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ayer, Astaldi realizó el primer pago de la deuda que mantiene con los 441 acreedores (entre bancos y proveedores) que se hicieron parte de la reorganización financiera aprobada a mediados de abril.

Esta primera cuota fue del orden de los $ 3.300 millones. Para aquellos acreedores cuya deuda es inferior o igual a los $ 10 millones, se les pagará en 12 cuotas trimestrales, y para aquellos que es superior a los $ 10 millones, se desembolsarán pagos en 36 cuotas trimestrales. Con todo, la deuda total ($ 89.000 millones) debiera pagarse por completo en un plazo de tres años.

"Estamos cumpliendo todos nuestros compromisos con los acreedores con total apego al plan de reorganización financiera, lo que muestra que estamos en un buen pie para seguir avanzando con los proyectos en curso en el país", señalaron desde Astaldi.

Otras de las obligaciones de la firma italiana incluyen la entrega de sus estados financieros una vez al año a la comisión de acreedores, la entrega al interventor -designado por la comisión de acreedores y cuya misión es velar por el cumplimiento de Astaldi- de un informe completo cada 30 días sobre el estado y avance de las obras de ejecución asociadas a contratos de Codelco y la imposibilidad de enviar dinero a su matriz en Italia mientras dure el proceso de reorganización financiera.

En cuanto a los hospitales que está construyendo Astaldi, Barros Luco y Linares, estos no se vieron afectados por los problemas de caja de la compañía y actualmente se está avanzando con la etapa de ingeniería de diseño de sus proyectos.

Proceso sin Italia

Si bien cuando estalló el conflicto de la matriz a nivel mundial –que para fines del año pasado acumulaba deudas por US$ 2.300 millones- se preveía seguir el proceso junto a Italia, debido a la solicitud de quiebra que hizo la empresa de turismo Cocha, la agencia en Chile tomó la decisión de realizar un proceso aparte.

Astaldi tuvo que dejar de lado su estrategia de homologar el proceso de reorganización financiera que se estaba llevando a cabo en Roma. Finalmente esto significó una reducción en los tiempos, ya que de haber continuado con esa estrategia, todavía no se tendría claridad respecto al pago de la deuda. En Italia aún se encuentran visando el plan de pagos que presentó la matriz, y se podría tener recién novedades en septiembre.