CChC lanza manual para evitar judicialización de contratos

Construcción

Vicepresidente del gremio explica que la conflictividad ha crecido dada la situación actual.

Un nuevo procedimiento para evitar la judicialización en contratos de construcción dará a conocer hoy la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el marco del encuentro Construyendo País. En la oportunidad se planteará fortalecer la negociación voluntaria con miras a “conseguir un acuerdo expedito y satisfactorio entre las partes” y así, “evitar el resultado incierto y tensionante de los procesos judiciales”. Esto va dirigido tanto a contratos entre privados, como a aquellos donde el mandante es el Estado.

El vicepresidente de la CChC, Jorge Letelier, explica que las discrepancias entre mandantes, contratistas y proveedores vienen incrementándose desde hace años, pasando de representar un 50% de los contratos en 2016 a un 63% en 2018.

El directivo gremial señala que la conflictividad se ha agravado en el contexto actual de crisis a nivel país, ya sea porque no existe una normativa actualizada (que carga los riesgos hacia una sola parte) o porque se han venido consolidando prácticas como, por ejemplo, el atraso en los pagos.

Estas discrepancias pueden tener diversos efectos, que van desde retrasos en la ejecución de obras, mayores costos de los proyectos y pérdidas de productividad, hasta poner riesgo la supervivencia de las empresas. En este último punto, señala que actualmente ya hay empresas pequeñas que están cerrando por los efectos financieros que les ha traído la cuarentena.

El manual establece cinco pasos generales, que parten con la acción del afectado en cuanto a comunicar su problema, instancia en la cual la contraparte tendrá cinco días hábiles para responder si accede o no a la negociación. Luego, viene una etapa de intercambio de visiones -donde puede participar un tercero imparcial como el CAM o CNA- que no puede demorar más de 20 días hábiles. El último paso es la anexión del acuerdo en el contrato, que no deberá tardar más de 10 días en incorporarse.

Letelier enfatiza que la buena convivencia entre las partes es clave para que se pueda concretar el plan de emergencia que anunció el gobierno en acuerdo con la oposición.

“Para que esta inversión se ejecute oportuna y adecuadamente en términos de plazos y costos, es fundamental la calidad de las relaciones contractuales entre todos los actores que participan en la cadena de valor de la construcción”, resaltó.