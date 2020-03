Clima social en el país se toma memorias del cierre de 2019 en las compañías nacionales

Construcción

Bezanilla: "El país enfrenta un clima de incertidumbre"

Desafíos en el ámbito de los negocios que convivirán con los procesos que enfrenta el país, describió el presidente de Besalco, Víctor Bezanilla, en la memoria anual de la empresa.

Dijo que el objetivo de la compañía en este año "será renovar y obtener nuevos contratos, de manera de mantener un adecuado volumen de obras por ejecutar. Esto nos lleva a desplegar nuestros mayores esfuerzos", enfatizó y agregó que para esto "no es posible soslayar el clima por el que atraviesa el país", haciendo referencia al 18-O. "A ello debemos agregar el inicio de un proceso de cambios en nuestro ordenamiento jurídico, donde a la fecha no aparece del todo claro en qué consistirán éstos y su extensión", dijo y enfatizó que "el país enfrenta un clima de incertidumbre, ambiente que no resulta propicio para el crecimiento económico".

Navarro: "Para avanzar se requiere unidad"

En la memoria de SalfaCorp, su presidente, Andrés Navarro, abordó la situación del país tras estallido social, aunque el documento no alcanzó a incorporar un comentario sobre el coronavirus.

"No puedo comenzar sin antes referirme a la difícil situación que hemos enfrentado como país durante los últimos meses y que para avanzar requiere de la unidad de los chilenos, en los distintos sectores de la sociedad y, por supuesto, en nuestra compañía", dijo Navarro.

Luego, el empresario hace una descripción de los negocios de la compañía, destacando el rol que está jugando la unidad de Edificación (Novatec), que ha sumado proyectos en el país, con la construcción de 3.170 viviendas con subsidio en formato DS49, y permitieron cerrar el año con un saldo de obras por ejecutar de $ 168.704 millones, un 57% más que en 2018.

Büchi: "El 2020 nos invitará a recuperar confianzas"

"El año 2020 será uno que nos invitará a recuperar las confianzas perdidas, a ver la flexibilidad como un atributo importante para sortear las dificultades y contribuir a recuperar el país que todos queremos".

El presidente de Cemento Polpaico, Marcos Büchi, hizo una referencia al momento del país en su carta a los accionistas de la sociedad.

"En este momento, cuando estamos viviendo una crisis de credibilidad y nos hemos desencontrado, una encuesta de Fundación Chile dio cuenta de que en el país solo el 18% de las personas está comprometida con su trabajo", dijo y agregó que a nivel interno eso llega a 82%, según han medido entre sus trabajadores. "Estas cifras son una sólida confirmación de que las decisiones, el rumbo emprendido y las huellas que hemos decidido dejar van en la línea correcta".