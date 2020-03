Cobertura al Subsidio de Arriendo 2020 supera el 30%

Construcción

Son 8 mil los cupos que estarán disponibles para este llamado regular, que partió este lunes 9 de marzo y culmina en octubre.

Este jueves el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) inició un nuevo llamado en el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2020 para las familias chilenas. El beneficio, que estará vigente a partir de esta semana hasta octubre, consiste de una facilidad para que las familias puedan llevar a cabo un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

En ese sentido, ahora la novedad radica en que el aumento de cobertura supera el 30% en el monto máximo mensual.

En esa línea, la autoridad señaló que "hemos mejorado el monto del subsidio de arriendo que le damos a cada una de las familias, porque lo que buscamos es ampliar al máximo las posibilidades de que las familias accedan a una vivienda, ya sea de manera definitiva, pero también en arriendo, entendiendo que es una política pública importante muy necesaria y que las familias la requieren con urgencia".

Hasta el año pasado el aporte era de 3,2 UF, mientras que ahora las familias podrán acceder a un beneficio de 4,2 UF para el alquiler mensual.

En efecto, este aumento en el subsidio se traduce en que las 3,2 Unidades de Fomento (UF) pasan a ser 4,2 UF como aporte mensual. Se trata de un cambio que comenzó a operar en los contratos firmados desde diciembre pasado, donde los beneficiarios pasaron de recibir unos $91 mil mensuales a $119 mil aproximadamente.

Además, también aumentó el valor máximo del arriendo mensual, que de 9,2 UF ($262 mil aproximadamente) pasó a 11UF ($313 mil). En el caso de las regiones extremas, Isla de Pascua y Juan Fernández, el monto máximo de subsidio es de 4,9 UF y el arriendo puede llegar hasta las 13 UF.

Requisitos de postulación

- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF.

- Pertenecer al 70% más vulnerable de la población.

- Contar y declarar Núcleo Familiar con al menos una pareja o un hijo. Salvo si es adulto mayor.

- Acreditar el monto total de ingresos del núcleo familiar de entre 7 y 25 UF.

- No ser propietario o beneficiario de otros programas habitacionales del MINVU.

Condiciones de las viviendas a aplicar el subsidio

- Contar con al menos 3 recintos (dormitorio, baño, y sala estar-comedor-cocina)

- No producir hacinamiento

- No estar embargada ni con prohibición de arriendo

- No estar localizadas en sectores de intervenciones de demolición MINVU

- Tener destino habitacional y recepción municipal.