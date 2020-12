Colombiana ISA reafirma su apuesta por Chile y anuncia inversiones por casi US$ 5.000 millones hasta 2023

Construcción

En el negocio de vías y carreteras el grupo colombiano prevé inversiones por valor de US$ 2.650 millones hasta 2023.

Interconexión Eléctrica (ISA) ha anunciado este viernes su apuesta por Chile con inversiones de US$ 4.850 millones hasta 2023 en sus diferentes negocios, según ha informado en un comunicado.

Actualmente, ISA es la segunda empresa colombiana con la mayor inversión en Chile, con cerca de US$ 2.800 millones en varios negocios.

En el negocio energético, las inversiones estimadas en los próximos años serán de US$ 2.200 millones, en el marco del plan de expansión de transmisión de Chile. De hecho, ISA ha confirmado que actualmente estudia la participación de la licitación de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre que asciende a una inversión de US$ 1.200 millonesy la incursión en negocios 'brownfield' por US$ 1.000 millones.

Por su parte, en el negocio de vías y carreteras el grupo colombiano prevé inversiones por valor de US$ 2.650 millones hasta 2023.

Por otro lado, el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, ha sido nombrado presidente del consejo empresarial Chile-Colombia. El ejecutivo ha ratificado la convicción del grupo para reforzar el desarrollo socioeconómico de Chile para que siga siendo uno de los países "más fuertes de la Alianza del Pacífico".

Te puede interesar: Una nueva gigante china busca posicionarse en el país y le quita a la colombiana ISA la concesión de Talca-Chillán

"Creemos en Chile y en su gente; queremos seguir creando valor sostenible. Desde que llegamos allí hemos sido aliados de los estados para la construcción de unos sectores sólidos y competitivos con reglas claras, pero sobre todo que contribuyan al desarrollo y la calidad de vida de los chilenos", ha indicado Vargas Gibsone, quien ha asegurado que "a partir del trabajo conjunto y de las sinergias se pueden desarrollar oportunidades de crecimiento para el país".