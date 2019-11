Comisión de Evaluación Ambiental rechaza millonario proyecto inmobiliario en Peñalolén

Construcción

La obra denominada Hijuelas Quilín contempla un centro comercial vecinal y 15 edificios para viviendas, con una inversión superior a los US$ 150 millones.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago rechazó (por cinco votos contra dos) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado Hijuelas Quilín, obra impulsada por la Inmobiliaria Universa, de los hermanos Araya Ugarte, y que contempla un centro comercial vecinal y 15 edificios para viviendas, de entre 11 y 15 pisos, que albergarían 2.368 departamentos. Todo con una inversión superior a los US$ 150 millones.

"Después de un largo trabajo en conjunto, y la presentación de las argumentaciones del municipio y vecinos, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM el proyecto Hijuelas Quilín", destacó en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

La semana pasada, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado rechazar la DIA del proyecto: "no ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones", dijo el servicio. Añadió que "no es posible acreditar" que la obra no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específico sobre reasentamiento de comunidades, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

La iniciativa se busca desarrollar en Consistorial con Quilín, en Peñalolén, en un terreno de casi 158 mil metros cuadrados que es parte del ex fundo Quebrada de Macul. El dueño del paño es Jorge Peña Vial, decano de Filosofía de la Universidad de Los Andes, junto a su hermano Ricardo, abogado del estudio Larraín y Asociados. Ellos tienen un acuerdo de venta, que aún no se concreta con los Araya Ugarte.

La enajenación se haría de forma parcelada de acuerdo a los avances del proyecto, el que se sería por etapas. La Inmobiliaria Universa presentó la Declaración de Impacto Ambiental el 8 de enero de este año.

Entre el 4 y el 15 de febrero, más de mil personas naturales presentaron solicitudes para que la empresa realice un proceso de participación ciudadana. No obstante, la solicitud fue rechazada por la directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Santiago, Andelka Vrsalovic Melo, quien señaló que la iniciativa "no genera cargas ambientales en las comunidades próximas".

Los vecinos apelaron, pero también recibieron la negativa del director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher. El pasado 30 de septiembre, como parte del proceso de evaluación ambiental de la obra, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, pidió que el proyecto sea reingresado al sistema como un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es mucho más exigente que una Declaración.

Entre sus cuestionamientos, dijo que se debe considerar el impacto que tendrá la obra en las vistas hacia la Cordillera. "Se podría afirmar que con la concreción del proyecto existiría un impacto con bloqueo de vistas", lo que hace inviable e improcedente suponer una compensación como la propuesta bajo compromisos voluntarios", dijo.

Como parte de sus compromisos voluntarios, la empresa propuso la cesión de 13.627 metros cuadrados de áreas verdes.