Construcción

Plantea incentivos como una garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios y reducción parcial de impuestos y gastos a la compraventa.

Un ambicioso plan de reactivación económica, con foco en la creación de empleos en el corto y mediano plazo, propuso ayer la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). El programa contempla una inversión por un total de US$ 22.600 millones para los próximos tres años, considerando US$ 10.290 millones en el ámbito público y otros US$ 12.310 millones en iniciativas privadas.

A partir de la convicción de que la inversión es la variable más importante para salir de la crisis, el presidente del gremio, Patricio Donoso, señaló que el objetivo central del Plan de Empleo y Reactivación de la CChC es la creación de 600 mil puestos de trabajo directos e indirectos en un período de tres años (240 mil en 2020 y 360 mil entre 2021 y 2022).

Patricio Donoso, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Otros dos de los ejes de la propuesta son satisfacer demandas sociales asociadas al acceso a la vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes como la crisis hídrica.

Donoso enfatizó en que este plan se hizo sobre la base a 665 proyectos de diversas magnitudes que están ad portas de iniciar su ejecución.

Marco de acción

Dado que su anuncio tuvo lugar inmediatamente después del Acuerdo de Emergencia acordado fin de semana, una de las dudas que se abrió en el mercado es la relación entre la propuesta de la CChC con el pacto sellado entre el gobierno y parte de la oposición.

En ese sentido, el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado, explicó que el Acuerdo de Emergencia establece un marco fiscal para poder avanzar hacia una reactivación del país, por lo que la iniciativa del gremio -ideada en un 100% al interior de éste- se presenta como una bajada con propuestas concretas para lograrlo, por lo cual su objetivo es complementario. "Este plan no necesariamente implica ningún tipo de negociación ni conversación con el gobierno.

Ahora, obviamente si lo toma y quiere conversar con nosotros para ver cómo podemos ayudar, felices, pero no es algo que hayamos hecho todavía. Nosotros sabemos de los proyectos que hay y podemos aportar con nuestros conocimientos", dice.

Con todo, Hurtado resaltó que la propuesta "es completamente viable; la decisión política sobre qué hacer no es nuestra, y claramente la magnitud del plan la manejarán ellos y administrarán a conveniencia, pero esperamos ser un aporte".

Las propuestas

Los dos ejes en que se dividieron las acciones formuladas son vivienda e infraestructura. En el primer caso, la CChC propone mitigar los problemas de déficit habitacional, allegamiento y la proliferación de campamentos.

Para lograrlo, plantean aumentar en 90 mil los cupos de viviendas de integración social (DS19), la construcción de 5 mil viviendas bajo arriendo protegido y la resolución de incertezas que afectan a 45.000 viviendas ya autorizadas, pero cuyas obras no se han iniciado. Además, para facilitar el acceso a la vivienda, el gremio plantea reducir parcialmente impuestos y gastos a la compraventa de viviendas. Hurtado explica que sería solo para primera vivienda y con un límite de precio de, por ejemplo, 4.000 UF.

Uno de los mecanismos propuestos es crear una garantía estatal al pago de pie, donde sea el gobierno quien preste a las personas el 20% que se solicita actualmente a la hora de acceder a un crédito hipotecario; y crear un subsidio especial para familias jóvenes allegadas, entre otros.

La inversión asociada a viviendas es de US$ 9.600 millones. De ellos US$ 7.500 millones provendrían de inversión privada y US$ 2.100 millones de inversión pública.

En infraestructura, el gremio plantea iniciativas que apuntan a la construcción de más de 300 proyectos para mejorar movilidad urbana e interurbana; la ejecución de 224 proyectos para aumentar la disponibilidad de agua en el país; la realización de cinco proyectos de minería -estos son Rajo Inca de Codelco y Santo Domingo de Capstone- y energía; e incorporar 423 nuevas camas al sistema hospitalario mediante la ejecución de 105 proyectos relacionados al sector salud.

Además de proyectos a construir, la CChC señaló la relevancia de asegurar la continuidad de los proyectos que ya están siendo ejecutados. Dentro de esto, Donoso destacó la necesidad de impulsar el sistema de concesiones, y, por tanto, de realizar efectivamente las licitaciones que se tienen programadas.