Contraloría investigará licitación de ascensores de Valparaíso

Construcción

Vecinos de la ciudad porteña presentaron un requerimiento, tras las solicitud de estudios adicionales del MOP, que aplaza también la entrega de ascensores que ya estaban siendo reparados por el Estado, para 2021.

Pese a que en mayo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció con bombos y platillos que había retomado la licitación de los ascensores de Valparaíso, tras al derrumbe ocurrido en agosto en el centro de la ciudad se tomó la decisión de precisar nuevos estudios.

Esto no solo implicó el aplazamiento de la licitación de los cuatro ascensores que faltan por modernizar -Artillería, Florida, Mariposas y Larraín-, sino que también posponer la fecha de entrega de los ascensores Monjas y Villaseca, que estaban siendo restaurados por el Estado. Inicialmente se preveía entregarlos a fines de este año, pero tras esto, se posterga a 2021.

Según consigna la Estrella de Valparaíso, un grupo de vecinos presentó un requerimiento a la Contraloría Regional para pedir que se investigue el proceso de licitación de los cuatro ascensores y por qué no se han entregado en los plazos determinados.

"Entendemos que cuando fue la primera revocación de la primera licitación, se necesitaba efectuar mayores estudios -que en realidad no sabemos si los han hecho o no- pero con eso se abrió una nueva licitación el año 2019, que ha sido revocada con fecha de 4 de octubre. La autoridad no se ha comunicado oficialmente con nosotros, simplemente nos hemos enterado de sus decisiones a través de la prensa", explica Rafael San Martín, integrante del Consejo de Desarrollo Vecinal del cerro Florida.

"Desde un principio deberían haberlo hecho bien, no esperar a que sucedan cosas en el transcurso del camino para parar una obra que hemos estado esperando hace tantos años y con el derrumbe se nos va a ir para el 2021", afirmó Jorge Montero, presidente de la Junta de Vecinos 22 cerro Mariposas.

Múltiples intentos fallidos

El programa de restauración y puesta de valor partió hace tres años, y contemplaba la reparación de nueve de los 16 ascensores (por un monto de $ 22 mil millones) que son íconos de la ciudad porteña.

Y en 2017, pese a que se recibieron ofertas para los cuatros ascensores, el proceso se bajó por no ser conveniente para el interés fiscal. Ahora se suma un segundo intento por llevarlo a cabo.

El presupuesto oficial para los ascensores es del orden de $ 2.944 millones para Artillería; $ 2.068 millones para Florida; y $ 2.109 millones para Mariposas.

En lo que va del gobierno actual, el MOP ha entregado los ascensores Espíritu Santo, Cordillera y Concepción. Con el ascensor Larraín, que quedó fuera del proceso licitatorio, se dará por concluido el programa.