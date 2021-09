Corte Suprema abre camino a Nicolás Ibañez: declara ilegal el decreto que frenó a Parque Pümpin

Construcción

Máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones contra la ofensiva de la Municipalidad de Valparaíso para detener la obra. Junto con advertir que la vía judicial ya se agotó, abogado de la firma no descartó futuras instancias “de solución razonable” con municipio.

El proyecto Parque Pümpin recibió luz verde para seguir adelante. En la disputa legal entre la Inmobiliaria del Puerto -ligada al empresario Nicolás Ibañez e impulsora de la iniciativa- y la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por Jorge Sharp, la Tercera Sala de Corte Suprema ratificó el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el año pasado que había declarado como ilegal la decisión del edil de detener la construcción de este complejo.

La decisión -aprobada por voto a favor de tres ministros y de dos en contra-, rechazó los recursos de casación presentados por la alcaldía porteña y por terceros independientes.

Jorge Sharp alcalde de Valparaíso. Nicolás Ibáñez controlador de Inmobiliaria del Puerto.

En 2017, la Municipalidad de Valparaíso emitió un decreto que inició el proceso de invalidación del permiso de edificación que la iniciativa había obtenido en 2015.

Ahora con el fallo de la Suprema, se abre la posibilidad de que la firma inmobiliaria decida continuar con el desarr0llo de este proyecto.

"Aquí se ha hecho justicia y se ha hecho justicia porque la inmobiliaria ha sido objeto de persecuciones por parte del alcalde Sharp, y eso fue muy agotador", declaró el abogado de la Inmobiliaria del Puerto, Edgardo Palacios, quien agregó que reciben el fallo "con gran satisfacción porque han sido años muy duros en esta disputa, esta controversia legal y al fin concluye de buena manera".

En julio de este año, las partes iniciaron un proceso de conciliación -que contó con tres audiencias-, a través del cual buscaron llegar a acuerdo sobre el futuro del proyecto, pero finalmente la municipalidad rechazó la propuesta de la inmobiliaria, dejando la definición en manos del máximo tribunal.En ese marco, el presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, hizo recomendaciones para las bases de conciliación donde propuso reducir la cantidad de torres que contemplaba el plan de construcción.

La inmobiliaria acogió las propuestas y planteó disminuir el número de edificios de 23 a 15 y también se accedió a moderar la altura para no superar los 12 pisos. También se aceptó que los estacionamientos fueran subterráneos.

Pero el Concejo Municipal rechazó de forma unánime las bases de conciliación, lo que según el alcalde Sharp, mostraría que la instancia "tiene una opinión contraria al desarrollo de este proyecto".

Al ser consultado sobre si la municipalidad podría buscar otros mecanismos para detener la construcción tras el último fallo de la Suprema, Palacios indicó que "las instancias judiciales ya se agotaron, eso no se puede redimir".

El escenario que viene

Palacios no descartó que ahora en este nuevo escenario postfallo de la Suprema las partes puedan acercar posiciones. "No significa que no haya instancias en el futuro de buscar alguna solución razonable y equitativa con el municipio", indicó.

En cuanto a si existe disposición de la inmobiliaria a acoger específicamente las medidas que planteó la Tercera Sala durante la conciliación en el diseño del proyecto -como disminuir el número de edificios-, el abogado señaló que eso "hay que definirlo, porque no se trata de respetar algo que nunca cuajó; si hubiera habido un acuerdo habría que respetarlo, pero este nunca se dio finalmente por lo tanto no hay nada que respetar en esa línea".

Junto con rayar la cancha respecto de la pasada instancia de acercamiento y de recalcar que la inmobiliaria "tiene toda la libertad de hacer lo que el permiso le permite", al mismo tiempo Palacios indicó que "eso no significa que no pueda haber modificaciones, puede haberlas".

Por ello, indicó que el presupuesto inicial por US$ 80 millones podría cambiar si el proyecto es modificado.

El abogado recordó que la inmobiliaria "siempre ha tenido la disposición para dar a conocer este proyecto a la comunidad y al municipio", pero puntualizó que no había tenido oportunidad de encontrarse antes de las audiencias de conciliación: "Habíamos pedido muchas veces audiencia al alcalde Sharp y nunca nos la concedió".

Al cierre de esta edición, la Municipalidad de Valparaíso no había emitido declaraciones sobre el fallo.

