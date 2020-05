Crisis dilata ingreso de nuevos socios a la propiedad del complejo Marina Golf Rapel

Construcción

Propietarios esperan sellar la operación a más tardar en julio. Pese a esto, el resort mantiene el cartel de se vende. El piso es de US$ 18,7 millones.

Los dueños del complejo Marina Golf Rapel, ubicado a orillas de este embalse de la Región de O’Higgins, esperaban concretar el ingreso de nuevos socios a fines del año pasado. No obstante, todo se retrasó. Primero fue la crisis social y luego la pandemia.

En 2017, los socios del complejo abrieron un proceso para sumar un nuevo accionista para potenciar el proyecto, el que no tuvo éxito. Tras esto, sus controladores -Rodrigo Mardones, Mauricio Wainer y Andrés Chahín- lograron concretar una reestructuración financiera.

Así, se volvió a negociar el acceso de nuevos socios, lo que ya estaría bastante avanzado. Según altas fuentes conocedoras de las tratativas, faltaría la aprobación de los créditos para financiar la operación. Se espera que el negocio se cierre no más allá del mes de julio de este año, lo que en todo caso dependerá de la evolución de la pandemia y sus efectos económicos.

Los nuevos inversionistas tomarían el 55% de la compañía. Mardones se quedaría con el 35% y la señora de Andrés Chahín quedaría con el 10%.

No obstante, hasta que este negocio no se cierre, Marina Golf Rapel aún tiene el cartel de se vende. El piso es de US$ 18,7 millones.

El complejo se emplaza en un terreno de 83 hectáreas. Cuenta con un campo de golf de 9 hoyos -expandible a 18-, una marina, pista de aterrizaje, discoteque, restaurantes y canchas de tenis, entre otros. Además, tiene dos edificios (con 18 departamentos cada uno) para arriendos.

“El valor libro del resort es de más de US$ 30 millones, con un gran potencial de crecimiento a corto plazo. Es una propiedad perfecta para un inversor que busca un buen retorno”, dice el aviso de Sotheby’s.