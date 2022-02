Echeverría Izquierdo se adjudica concentradora y eleva cartera en desarrollo a US$ 300 millones en 2022

Construcción

Contrato con Mantos Cooper es el segundo en su tipo en los últimos meses y marca arremetida de la unidad de Montajes Industriales de la firma en la minería, que representa el 70% de su actividad.

La unidad de negocio Montajes Industriales de Echeverría Izquierdo (EIMISA) lleva más de 15 años dedicada a la minería, y con el paso de los años escala como una de las áreas más relevantes para esa compañía constructora.

En los últimos cuatro años, la filial dedicada a proyectos industriales había dirigido sus esfuerzos a la construcción de proyectos para la industria del litio, y el 24 de diciembre pasado aumentó su presencia en el sector minero al adjudicarse un segundo contrato para ejecutar una concentradora minera. Eso, tras la construcción y montaje de una planta similar para el proyecto Rajo Inca de la División Salvador que Codelco adjudicó en septiembre pasado.

En esta oportunidad, el proyecto corresponde al desarrollo y montaje del Área húmeda y el Truck shop del Proyecto de Desarrollo para la concentradora de Mantoverde, mina de la empresa Mantos Copper en la Región de Atacama.

La iniciativa es desarrollada por la empresa global Ausenco, enfocada en la ejecución de proyectos para el sector de minería y contempla la construcción, montaje estructural, y desarrollo de sistema de tubería de las áreas de molienda, además del Taller de Camiones de Mantos Copper.

"Siempre habíamos estado en temas periféricos en la minería. Siempre habíamos estado construyendo espesadores, partes periféricas de la concentradora y áreas secas (quebrada blanca), y esto ya es entrar donde están los molinos y todo el proceso en sí", señala Darío Barros, gerente general de Echeverría Izquierdo Montajes Industriales.

La incorporación de este contrato elevó el backlog de EIMISA a niveles de US$300 millones, monto respecto del cual el sector minero tiene una presencia del 70%. "Estamos muy contentos porque manteníamos un nivel de facturación -desde queadjudicamos MAPA (de Celulosa Arauco en 2020) y Quebrada Blanca (de la compañía canadiense Teck)- sobre los US$250 millones. Y entre el año pasado y este ya vamos por los US$300 millones", comenta el ejecutivo.

A la adjudicación no sólo de dos concentradoras, la firma suma otros proyectos mineros tales como los trabajos de aseo industrial de la Minera Candelaria y de la División Radomiro Tomic de Codelco, que hoy tienen a los miembros de Echeverría Izquierdo "bastante tranquilos" en cuanto a lo que serán los próximos meses.

Las perspectivas de mediano plazo

Pese a "la importante cartera de proyectos" que prevén para los próximos años, en la compañía no ven con la misma seguridad la posibilidad de que se repita un escenario como el actual.

"En 2023 y 2024 efectivamente tienen que generarse proyectos para seguir adelante. La libra de cobre está sobre los US$4, por lo tanto esta bonanza de la que se habla es real, pero hay ciertas condiciones periféricas que han implicado que hay ciertos proyectos que se están atrasando un poco más. Ese es el problema", sostiene Barros.

En este sentido y en cuanto a las proyecciones del sector industrial, el ejecutivo indica que más allá de los equipos de construcción -con los que ya cuentan- el verdadero dolor de cabeza se centra en el alza del costo de los fletes. "Si uno pensaba que era el doble, ahora no sé, son montos que uno nunca hubiese imaginado que costaba el transporte. Y lo otro son los plazos, o sea no sabes cuándo llegarán las cosas. Pero en general, no somos tan intensivos en materiales como lo es una edificación", cuenta.

La unidad de negocio de Montajes Industriales comenzó el período de pandemia con cerca de 9 mil trabajadores, pero hoy cuenta con poco más de 6 mil, y desde la empresa no creen que superen ese número. Al menos por este año. "Tenemos que ser capaces para seguir dándole trabajo para mantener a nuestra gente. En 2023 esperamos que salgan proyectos y este tema del cambio de gobierno no afecte el desarrollo de nuevos proyectos. Pero tenemos fe, y esperamos que Codelco y Antofagasta Minerals inviertan", sostiene Barros.

Según cuenta el ejecutivo, desde la empresa se encuentran analizando otras alternativas de inversión. Entre ellas destacan las desaladoras mineras y nuevos proyectos en la región. "Es súper agradable vender US$300 millones, pero el problema es mantenerse, Creo que en algún minuto tenemos que entrar en la minería en Perú. Y estamos siguiendo un proyecto de celulosa en Paraguay que se ha atrasado por temas de financiamiento", dice.