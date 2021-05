Emilia Ríos: “Vamos a revisar los últimos permisos para asegurar que se cumpla con las normas”

Construcción

La alcaldesa electa de Ñuñoa dijo que la comuna está viviendo aún los impactos de las autorizaciones de obras sin planificación.

- En su programa señala que la comuna es “presa de las inmobiliarias”. ¿Por qué?

- Durante mucho tiempo Ñuñoa contó con un plan regulador que permitía construcciones en altura y densidad libre, sin ningún tipo de planificación estratégica. Esa situación se prolongó por años; de hecho, la comuna está viviendo aún los impactos de las entregas de todos esos permisos de edificación. Esto se hizo con la absoluta venia de las autoridades políticas de ese tiempo, y la verdad es que no estamos diciendo nada más ni nada menos que es lo que los vecinos sienten.

- ¿El cambio en el plan regulador no está siendo suficiente?

- Lo que pasó es que entraron una gran cantidad de permisos de edificación con la norma urbanística antigua antes de cambiar el plan regulador. Durante todo ese tiempo la autoridad comunal estuvo hablando de que iban a terminar con las construcciones en altura; sin embargo, no hace tanto tiempo, estas obras empezaron de todas maneras. Ahora estamos viendo los resultados de esta demora. Por otro lado, tenemos antecedentes desde Controlaría y de la comisión investigadora del Concejo sobre los permisos de edificación que en el proceso de entrega ha habido vicios, y que la Dirección de Obras no ha tomado las acciones que corresponden, de anularlos cuando han sido mal entregados.

- El crecimiento de la comuna ha permitido que ciudadanos de segmentos medios puedan vivir en Ñuñoa. Si se busca limitar la construcción, ¿cómo podrían seguir llegando?

- No se trata de que no lleguen más personas, pero tampoco se trata de que hipotequemos la calidad de vida de todas las personas. No hablamos de lujos, hablamos de que estamos muy por debajo de las recomendaciones de la OMS en metros cuadrados por persona. La idea es que las personas puedan desarrollarse en plenitud. Eso es algo que hoy está completamente hipotecado y es una pregunta que tenemos que instalar en la planificación urbana.

- ¿Cuál de sus propuestas en el sector inmobiliario cree que es prioritaria?

- Vamos a hacer la revisión de los últimos permisos entregados para asegurar que se haya cumplido con las normas establecidas. Luego vamos a hacer una nueva modificación al plan regulador, incorporando nuevos criterios donde podamos hacer una planificación más estratégica en torno a vialidad y áreas verdes.