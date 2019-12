Gobierno intensifica la ofensiva contra el consorcio del puente Chacao y lo insta a ir a tribunales

Construcción

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió a la controversia generada por el Consorcio Puente Chacao (CPC) que transparentó diferencias con el MOP por el pago de las nuevas obras que considera el proyecto que une Chiloé con el continente. En conversación con T13 Radio, instó a la empresa -en la que su máximo accionista es Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd- a que vaya a tribunales si es que lo estima necesario.

"El contrato dice que si hay discrepancias existen mecanismos para enfrentarlas, e incluso, están los tribunales. La pregunta es por qué un consorcio como el del puente Chacao, que sabe que si no comparte la mirada, tiene los tribunales a su disposición y no los utiliza. Y eso es lo que finalmente molesta al Estado de Chile. No los ocupan porque creemos que ellos tienen claro que el contrato no permite el aumento de obras extraordinarias", comentó.

La secretaria de Estado eso sí precisó que en el gobierno siempre van a querer solucionar las discrepancias, "porque lo que nos interesa es tener puente para la gente de Chiloé, por lo que el llamado es a sentarse a acercar posiciones y de lo contrario ocupe los mecanismos que están en el contrato que usted firmó y aprobó para sancionar esas discrepancias.

Rubilar además detalló que el contrato que se firmó para la construcción de la megaobra es a suma alzada, "es decir, que desde el diseño hasta la ejecución está contemplado sin obras extraordinarias", añadiendo que el consorcio lo que pide es aumentar en 50% el costo de las obras lo que considera que el Estado desembolse US$ 300 millones adicionales.