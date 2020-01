Gobierno se querella por quema de casetas de peajes y MOP defiende acuerdo por TAG

Construcción

Titular de Obras Públicas dijo que acuerdo con autopistas permite evitar un alza que en los 15 años que quedan de concesión habría sido aproximadamente del orden de 70%.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, rechazó los ataques a casetas de peajes ocurridos ayer en Quilpué y Puente Alto y anunció que el Gobierno presentará querellas en contra de los responsables.

Moreno sostuvo que "nadie puede pasar por sobre los derechos de las otras personas, puede haber personas que les parezcan los peajes caros y tiene todo el derecho a manifestarlo. O algunas personas señalar que les hubiera gustado una medida diferente, pero nadie tiene el derecho de quemar una caseta, agredir a las personas que están ahí, de robarse el dinero recaudado, esto es una cosa que no puede ser aceptado".

Explicó que "ha habido cuatro personas que han sido detenidas. Por supuesto que se van a presentar querellas correspondientes y en esto todos debemos colaborar, porque esta es la manera que tiene el Estado de poder ocupar sus recursos en quienes más lo necesitan que es el transporte público".

El ministro defendió su acuerdo con las autopistas para reducir alza del TAG. "Como saben se hizo todo un trabajo con todas las autopistas urbanas de Santiago para evitar que este crecimiento de los peajes en términos reales que ha existido cada año se iba acumulando un 3,5% cada año se iba sumando, que ha significado desde que se iniciaron estas carreteras un aumento del 80% en cada una de ellas en términos reales, si esto hubiese continuado tendríamos en los 15 años que aproximadamente les quedan del orden de 70% hacia adelante, eso se ha eliminado hemos llegado a un acuerdo con todas ellas".

Agregó que "de la misma manera en las carreteras interurbanas hay algunas de ellas que tiene reajustes reales y por esa razón estamos también trabajando con cada una de ellas de manera que ese reajuste no se concrete, sólo tenga crecimiento por IPC o por alguna obra en particular, pero que no tenga un sistema automático de crecimiento de los precios hacia adelante y de esa manera que no sigan subiendo".

Consultado si serán necesarias más medidas de seguridad en las casetas de peajes indicó que "Carabineros tiene un sistema de prevención y trabajo con las autopistas en ese ámbito".