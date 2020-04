Gonzalo Santolaya: “Si de esto sacamos un aprendizaje y logramos modernizar el Estado, ya habría valido la pena”

Construcción

Desde que el virus entró en fase cuatro (pandemia) a comienzos de marzo, el ejecutivo dice que las ventas de la compañía cayeron al mínimo.

Con una trayectoria que supera los tres dígitos en proyectos construidos, inmobiliaria Deisa, ligada a la familia Santolaya, no ha quedado ajena a los impactos de la crisis sanitaria.

El gerente general de la compañía, Gonzalo Santolaya, relata a Diario Financiero que lo primero que hicieron una vez que arribó el virus al país fue enviar a sus colaboradores a trabajar desde la casa.

En paralelo, tenían programado para marzo el inicio de varias obras que finalmente no empezaron pues se dieron cuenta de lo que venía. Además, cerraron las salas de venta y fortalecieron los canales online.

De momento -dice-, las ventas se fueron a piso, pero sus preocupaciones no están puestas ahí, sino en cuidar la salud de su gente, gestionar los proyectos de forma remota y recuperar “en la medida de lo posible” el ritmo en las obras que hoy están en construcción. “Al menos en Deisa creemos que hoy no es el tiempo de estar preocupados de la venta. Esto ya se calmará y se normalizará”, enfatiza.

- ¿Han despedido gente a raíz de la crisis?

- En la inmobiliaria no hemos desvinculado a ninguna persona ni hemos bajado sueldos. Toda relación laboral de la gente que trabaja con nosotros sigue absolutamente normal.

- ¿Cómo han hecho para vender los proyectos en este nuevo contexto?

- Un departamento no es una polera que uno compre sin verla, y yo te diría que el objetivo más allá de vender alguna unidad es tratar de mejorar todas las plataformas, cosa de que hay gente que en algún minuto va a comprar y que aprovecha este período para vitrinear por la web y conocer proyectos y poder contestarles sus dudas. Me parece que ese es el gran objetivo, más que intentar mantener un ritmo de ventas que por la esencia del producto necesita de alguna u otra forma ser visitado y conocido.

- ¿Cuánto se han visto afectadas las ventas?

- Desde que el coronavirus entró en fase cuatro las ventas se fueron a piso, con suerte estamos en 20% de lo que vendíamos antes, pero es principalmente porque la gente no puede ir a las salas de venta y no puede visitar los pilotos. Pero hoy día de verdad que dentro de nuestras preocupaciones no está la venta.

- ¿Y cuáles son sus principales preocupaciones?

- Nuestra preocupación hoy día es la salud de la gente que trabaja con nosotros, poder seguir gestionando y tramitando los proyectos que tenemos de forma remota y los proyectos que estaban en ejecución y se estaban construyendo ojalá puedan avanzar en la medida de lo posible y razonable, pero al menos en Deisa creemos que hoy día no es el tiempo de estar preocupados de la venta.

Medidas correctas

- ¿Qué le parecen las medidas que ha tomado el gobierno como la Ley de Protección al Empleo y préstamos bancarios a tasa cero?

- Me parece que el gobierno lo ha hecho muy bien y las medidas van absolutamente en la dirección correcta, creo que han sido tomadas en el orden que tienen que ser tomadas y lo que hay que tratar de hacer es que el daño que va a producir esto sea lo más temporal posible y que no se transforme en algo permanente.

Una o dos semanas atrás se emitió una nueva circular, donde a raíz del coronavirus, el gobierno extendió los plazos para que las inmobiliarias podamos hacer los trámites de anteproyectos y permisos. Así que desde ese punto de vista estamos más tranquilos, que era un poco lo que más nos agobiaba con esto.

- En ese sentido, ¿ve que esta crisis abre espacios para la modernización de procesos en entes públicos?

- Me parece que si en algo hay que aprovechar esta crisis es básicamente modernizar el Estado. Y me parece que es clave de alguna manera que el Estado, las municipalidades y todos los entes públicos empiecen a tomar medidas para poder tramitar en línea y hacer esto más eficiente. Me parece que, si de ahí sacamos un aprendizaje, ya habría valido la pena todo esto. Pero sí, clave es la modernización del Estado y de las direcciones de obras.

- ¿Cuál es su visión de lo que viene en el mediano y corto plazo para la industria inmobiliaria?

- Yo creo que a la industria inmobiliaria esta crisis la pilla dentro de todo bien parada, en un minuto donde los stocks son bastante manejables, bastante normales, entonces soy medianamente optimista al respecto. Creo eso sí, que hay ciertos lugares muy puntuales donde no existe sobre oferta, por lo que esto va a paralizar aún más la entrada de oferta nueva, y en ese sentido creo que va a ser un golpe potente.

-¿Se podría ver una baja en los precios este año?

-No, yo lo que veo es una estabilización de precios. Ya tenemos muchos años en que han ido al alza, y bueno como todo en la vida, con algunas excepciones, me parece que hay lugares que están sobreofertados, ahí debiera haber una pequeña baja y hay otros lugares que por otras razones tiene muy poca oferta y me parece que podrían mantener su tendencia a subir, pero en el promedio general, yo lo veo estabilizado.