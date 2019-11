Grupo Patio reingresará solicitud a la FNE para concretar acuerdo inmobiliario con LarrainVial

Construcción

Esto, luego de que las partes notificaran a la Fiscalía un cambio en la forma de la operación, al pasar de venta de acciones a venta de las sociedades.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió una nueva resolución sobre la alianza inmobiliaria entre Grupo Patio y LarrainVial, en la que recomienda a las partes el reingreso de solicitud de concentración dado que, a su juicio, se notificó un cambio sustancial en la operación.

El 23 de abril pasado, la FNE había autorizado la venta de una serie de activos inmobiliarios comerciales -específicamente 25 strip centers- de Grupo Patio a una filial de los fondos de inversión de Larrainvial, en una operación que se calculaba en torno a los US$ 250 millones. Sin embargo, la modificación en la forma de la operación de concentración desde la venta de activos a la venta de sociedades, cambió el panorama.

"La modificación informada no solo se trataría de un cambio sustancial, sino que además configuraría una operación de concentración distinta a la aprobada. En consecuencia, la materialización de una operación diversa implica que esta no se encuentra amparada por el artículo 32 del DL 211 (...) Consecuentemente, y en caso que las partes pretendan hacer efectivas las modificaciones de la operación que han expuesto, deberán notificar aquellas como una nueva operación, lo que será obligatorio además si se cumple con lo previsto en el artículo 48 del DL 211".

El gerente general de Patio Comercial, Pablo Manríquez desmintió que esto signifique un freno a la operación, dado que "la alianza con LarrainVial sigue totalmente firme. Esta operación ya fue ingresada a revisión de la FNE a principios de este año, y quedó aprobada al quedar certificado que esta no afecta la competencia en los mercados. La resolución actual de la FNE se refiere únicamente a un tema de forma, pero no de fondo, por lo que no afecta los planes conjuntos de LarrainVial y Grupo Patio".

Además, la concentración se encuentra bajo el umbral permitido -son aproximadamente 410 mil UF y el umbral es del 450 mil UF- por lo que, en teoría, no están obligados a reingresar la solicitud (art 48 del DL 211).

A comienzos de la próxima semana Grupo Patio ingresará una carta aclaratoria que les permita obtener el visto bueno de la FNE bajo esta nueva vía de concentración.