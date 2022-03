Iván Poduje: “Falta una mano firme y reforzar los equipos técnicos”

Construcción

El ahora exmiembro del consejo propone que el sistema tarifario se actualice “cada cinco años y no cada 20 o 30 años”.

Para el arquitecto experto en urbanismo e integrante del Consejo de Concesiones hasta su renuncia en febrero, Iván Poduje, las falencias del sistema concesionario se arrastran desde hace años, y advierte que si el nuevo gobierno no toma cartas en el asunto las consecuencias podrían poner en juego los contratos futuros.

-¿Cómo recibieron la propuesta del consejo en el MOP?

-Hubo una interacción normal en un documento de esta naturaleza.

-¿Hubo molestia por las críticas?

- Al menos a mí no me lo hicieron sentir. Quizás a otros consejeros sí. Porque este documento fue entregado cuando yo ya había renunciado al Consejo en febrero. Lo trabajamos directamente, no con el ministro, sino con consejeros y el equipo. En general, por supuesto había alguna discrepancia en el tono, pero nunca viví una sensación de censura.

-¿Por qué renunció al Consejo?

-Había terminado un ciclo y llegaba una nueva administración que debía tener la libertad de elegir a sus consejeros. A mí me eligió la Presidenta Bachelet y me confirmó el Presidente Piñera, y ya es suficiente

-¿Cuál es el diagnóstico de fondo?

-Tenemos un sistema cuestionado por la opinión pública que ha entregado un enorme beneficio al país, y veíamos que estaba en riesgo porque hay un cuestionamiento respecto a las tarifas que se pagan en razón al servicio que tienen.

-¿Cuáles son los problemas que esperaban que el MOP resolviera y no se logró?

-Estas culpas siempre son compartidas. El MOP estaba de alguna manera amarrado con los contratos, trataron de hacer modificaciones en algunos casos y diría que el principal problema es una captura técnica de las concesiones. Básicamente, los concesionarios tienen equipos técnicos que les permiten hacer propuestas que el MOP hace suyas, o ocurre que el concesionario define las obras y costos en función de sus intereses legítimos, sin que el Estado pueda hacer una contraparte real. Falta una mano firme y reforzar los equipos técnicos.

-¿Existe una crítica directa a la gestión del exministro Alfredo Moreno?

-Definitivamente no. De hecho, Moreno fue uno de los pocos ministros que hizo frente a las concesionarias. El problema no viene con él, viene con Bachelet 1, y eso se va agudizando a medida que empeora el nivel de servicio.

-¿Cómo evalúa a las concesionarias?

-Vi a empresas de concesiones muy poco sensibles a la realidad del país, con el estallido y la pandemia.Creo que les faltó entender la magnitud de lo que vivimos.

-¿El gobierno del Presidente Boric podrá tomar las medidas para abordar los problemas que plantea el documento?

-Si no las toman, vamos a tener problemas severos en dos puntos: las tarifas a nivel de servicio y las concesiones que se debieran licitar. Necesitamos un sistema de tarifas que se actualice cada cinco años y no cada 20 o 30 años.