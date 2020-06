Construcción

Medida busca ser un complemento al Acuerdo de Emergencia, con medidas como dar incentivos al acceso a la vivienda.

Un plan de reactivación económica, con foco en la creación de empleos en el corto y mediano plazo, es el que propuso la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). El presidente del gremio, Patricio Donoso, explicó que siempre en períodos de situaciones económicas como la que estamos enfrentando la variable más importante para salir de la crisis es la inversión.

El objetivo central del Plan de Empleo y Reactivación de la CChC -que va en la línea y con miras a complementar el Acuerdo de Emergencia alcanzado ayer entre gobierno y oposición- es la creación de 600 mil puestos de trabajo directos e indirectos en un período de tres años (240 mil en 2020 y 360 mil en 2021 y 2022).

Otros dos ejes prioritarios son satisfacer demandas sociales asociadas al acceso a la vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica que afecta al país. Donoso enfatizó en que este plan no se hizo pensando en proyecciones, sino que obedece a proyectos que están ad portas de iniciar su ejecución en el trienio.

La propuesta de la Cámara contempla para los próximos tres años una inversión total de US$ 22.600 millones, considerando US$ 10.290 millones de inversión pública y US$ 12.310 millones de inversión privada.

Para lograr los objetivos de reactivación propuestos, Donoso hizo hincapié en que se debe cumplir con nueve "requisitos estructurales".

Estos son: la importancia de la política pública para reducir la insolvencia de las empresas; el perfeccionamiento de las relaciones contractuales; la certeza jurídica para el desarrollo de inversiones; la eliminación de trabas regulatorias y de burocracia; una política de estímulos a la inversión privada y a la contratación; la elaboración de una "Agenda Digital" y un plan de retorno para iniciar la reactivación basado en protocolos sanitarios, como el que ya ha puesto en marcha la industria de la construcción.

Propuestas en vivienda

La CChC propone la creación de 495.000 empleos directos e indirectos (200.000 este año y otros 295.000 en el período 2021-2022) y mitigar los problemas de déficit habitacional, allegamiento y la proliferación de campamentos, por US$ 9.600 millones. De ellos US$ 7.500 millones provendrían de inversión privada y US$ 2.100 millones de inversión pública.

Algunas de las iniciativas son: aumentar en 90 mil el número de viviendas de integración social (DS19), construcción de 5 mil viviendas bajo arriendo protegido y la resolución de incertezas que afectan a 45.000 viviendas ya autorizadas, pero cuyas obras no se han iniciado.

En específico, y con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda, el gremio plantea reducir parcialmente impuestos y gastos de compraventa de viviendas; descontar de impuesto el dividendo de los créditos hipotecarios; crear una garantía estatal al pago del pie para la compra de primera vivienda; aplazar la aplicación de nuevas condiciones para acceso a crédito bancario; perfeccionar e impulsar el subsidio de arriendo; y crear un subsidio especial para familias jóvenes allegadas.



Propuestas en Infraestructura

Con el objetivo de generar 104.200 empleos directos e indirectos (42.600 este año y otros 61.600 en el período 2021-2022), la propuesta gremial considera: la construcción de 331 proyectos para mejorar movilidad urbana e interurbana, ejecutar 224 proyectos para aumentar la disponibilidad de agua en el país, la realización de cinco proyectos de las áreas de minería y energía e incorporar 423 nuevas camas al sistema hospitalario mediante la ejecución de 105 proyectos relacionados con reparación y construcción de consultorios, servicios de atención primaria de urgencia, centros de salud familiar y hospitales.

Adicionalmente, la CChC plantea la necesidad de asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución, elaborar un plan Nacional de Infraestructura para la Reactivación, complementarlo con mirada e iniciativas regionales, impulsar el sistema de concesiones, que es clave en el actual escenario, y potenciar instituciones e instrumentos alternativos de financiamiento.

Respecto a realizarle posibles cambios al sistema de concesiones, Donoso señaló que no ve necesario eso, pero sí que efectivamente se ejecute la cartera que está programada.

La propuesta en infraestructura considera una inversión total de US$ 13.000 millones, con US$ 4.810 millones de inversión privada y US$ 8.190 millones de inversión pública.