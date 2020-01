Ministro Moreno asegura que Consorcio Puente Chacao no podrá demandar a Chile ante al Ciadi

Construcción

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, fue invitado este miércoles a la Comisión de Obras Públicas del Senado para poder explicar el conflicto que se desató entre el gobierno y el consorcio responsable de la construcción del Puente Chacao y en el que su máximo accionista es la corena Hyundai. Aunque en primera instancia la reunión era abierta, el secretario de Estado pidió que la exposición se le diera la condición de reserva, petición a la que accedieron los parlamentarios sólo en los últimos 30 minutos de la sesión.

"Hay cosas que son propias de ese litigio y por eso se solicitó que fuera de esta manera", fueron las excusas que dio después el titular al ser consultado.

En la presentación pública de Moreno a los senadores, la autoridad desmintió que las obras estén paralizadas o que existan despidos y aseguró que "se trata de contratos de vencimiento por plazo. Hoy hay 582 personas trabajando en el consorcio, tanto empleados directos como subcontratistas. Las obras siguen desarrollándose de forma normal, tanto en la zona central como en la pila norte".

Aunque no entregó mayores detalles sobre las reuniones que hay entre el consorcio coreano y el MOP, dijo estar "en conversaciones que esperamos que den frutos para ponerse de acuerdo. De no ser así, en los puntos que no estemos en línea podremos recurrir a los tribunales de justicia".

De este modo, Moreno puso énfasis en que según el contrato entre las partes esta era la única vía a la que podía recurrir Hyundai: "Los inversionistas son tratados como chilenos y renuncian expresamente a cualquier otro sistema de resolución de controversias incluido algún tipo de tribunal extranjero". Sin embargo, recalcó que el interés por el momento es llegar a un acuerdo antes de tomar este camino, siempre y cuando se resguarden las fondos fiscales ya que las reclamaciones de los coreanos equivalen al 50% del valor de la obra ($218.000 millones).

Si bien Moreno reafirmó su compromiso de que el Puente Chacao no será una obra que quede a medio terminar, reconoció que no tiene un plazo definitivo para llegar a un acuerdo con la empresa, pero la idea es que sea lo antes posible.

Avances de la construcción

Dentro de los detalles que entregó el ministro a los senadores fue que de las 24 etapas que dura la construcción, hay sólo en tres que están terminadas o en proceso: el diseño definitivo, la fundación de la pila norte y sur, además de la fundación de la pila central. Esto representa el 12,55% del avance financiero, lo que se traduce en una inversión por parte del MOP de $ 54.000 millones.

Según los últimos avances que entregó el gobierno sobre la obra, en enero se comenzó con el hormigueado de la pila norte y la ejecución de las camisas de los pilotes de la misma estructura.

La relación entre el MOP y Hyundai fue tensa durante todo el año, pero siguen en conversaciones. Ya en 2019 hubo dos modificaciones de contrato, la primera fue a mediados de este año, donde de común acuerdo se determinó la salida de OAS de la sociedad, mientras que la segunda tuvo que ver con un ajuste al plan de pagos, que consistió en la segregación de algunas etapas, con el fin de recepcionar obras con mayor frecuencia, lo que a su vez permitiría al consorcio recibir pagos, pese a que el monto total de la obra no sufrió variación.

Originalmente la obra proyectaba estar lista en 2020, pero tras una serie de negociaciones con el gobierno, la entrega se corrió primero para 2023 y, finalmente, para 2025.