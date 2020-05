Construcción

Nueva tarifa tendrá efecto retroactivo desde abril. Además se revisarán los valores cobrados desde 2015 en algunas concesiones.

Un frente de disputa con las concesionarias de autopistas urbanas abrió el ministro de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, cuando este mediodía anunció una rebaja de las tarifas de las autopistas urbanas de Santiago, luego de que se detectaron alzas en los precios de algunos tramos.

El secretario de Estado señaló que "Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y Autopista central están cobrando tarifas que no corresponden en algunos pórticos". Si bien los contratos definen una estructura básica o inicial -que funciona con un mínimo fijo para tramos y horarios-, dentro del año puede tener variaciones, sobre todo dependiendo del nivel de congestión.

Una revisión de esto último motivó que el MOP detectara que es necesario hacer ajustes a la baja en los cobros. "Hay tres tarifas: valle, punta y saturación, y su definición viene de la congestión vehicular de cada tramo y horario. La tarifa base tiene un valor que se multiplica por dos en el caso de horario punta y que puede llegar a ser tres veces en el caso de los cobros por saturación", explicó Moreno.

De la misma manera, los contratos consideran un mecanismo de ajuste de la estructura anual para corregir las tarifas en caso de cambio sustantivo en las velocidades. Por ejemplo, dijo Moreno, en el caso de Vespucio Sur el contrato señala que el concesionario podrá subir las tarifas de un bloque si la velocidad de operación es menor a 60 km/h en el tramo. Esto tendrá que verificarse martes, miércoles y jueves de una semana, media hora antes, durante y media hora después del horario definido, por seis semanas seguidas.

Pero también, se establece que el concesionario deberá bajar las tarifas de un bloque si se cumple con que la velocidad de operación es mayor a 80 km/h en el tramo correspondiente. Esto debe verificarse en las mismas condiciones de antes, por al menos cuatro semanas.

Esto último es relevante, dijo, ya que en todos estos años de concesión ningún gobierno o autoridad lo había estudiado, y las tarifas simplemente seguían aumentando, siendo que -según lo analizado por el MOP- desde por lo menos 2015 (dependiendo de la autopista) que podrían estar dándose las condiciones para que las tarifas bajen.

El ministro Moreno puso énfasis en decir que si bien el alza es facultativa para la concesionaria, la rebaja es obligatoria.

Origen de la rebaja

El gobierno se confirmó que desde 1 abril que debió haber comenzado la aplicación de esta rebaja, lo que no guarda relación con la pandemia, porque se midió el flujo entre enero y marzo de 2020. Si bien en primera instancia las concesionarias discreparon en que se tratara de una obligación, se impuso la visión del gobierno y, por eso, Vespucio Sur, Vespucio Norte y Autopista Central aplicará la medida considerando los cobros desde el 1 de abril. Esto implicará hacer una devolución de las cuentas de mayo.

Sin embargo, respecto al período desde 2015, no hubo acuerdo con las concesionarias, por lo que se abrirán arbitrajes con ellas.

Otro punto abierto es si se aplicará una nueva rebaja a contar del 1 de julio, dado que actualmente, producto de la pandemia, hay menor tráfico. En este caso las operadores están aludiendo al contexto actual como un escenario extraordinario que no validaría las condiciones de velocidad que se requieren, argumento que no es compartido en el gobierno.

"Como no existe acuerdo entre las partes en la interpretación de esta cláusula, serán las comisiones conciliadoras y arbitrales de cada contrato quienes decidirán. Si le dieran la razón al MOP, cada una tendrá que devolver lo cobrado en exceso en los años anteriores y además en todos los años de vigencia -15 años- y cumplir y respetarla, lo que se traduce en tarifas muy rebajadas para los usuarios en las autopistas urbanas", dice Moreno.

El caso de Costanera Norte es distinto, porque el contrato no es anual, sino cada seis meses, por lo que no se realizan evaluaciones trimestrales como en el caso de las otras autopistas. Entonces, si bien la cláusula no aplica como tal, están viendo que, en su caso, a contar del 1 de julio también tendrán que aplicar rebaja.