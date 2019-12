MOP responde a nuevo comunicado de Hyundai: "Esas graves descalificaciones al Estado de Chile no es la conducta que se espera de contratistas de obras públicas"

Construcción

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondió anoche al nuevo comunicado del Consorcio Puente Chacao (CPC) indicando que "esa manera de proceder que incluye graves descalificaciones al Estado de Chile no es la conducta que cabe esperar de contratistas de obras públicas y no contribuye a encontrar una solución".

Ayer el consorcio, en el cual Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, es el accionista controlador, indicó en una misiva que "Chile actualmente no ofrece las garantías necesarias para seguir financiando el proyecto".

Ante esto, el MOP emitió una nueva declaración en la que indicó que el gobierno insistirá en eldiálogo para zanjar diferencias, además de reiterar que CPC puede hacer uso de los mecanismos para abordar discrepancias que establece "el contrato que el mismo consorcio aceptó y firmó".

"Para el MOP esta no es la forma de someter al debate público un tema tan relevante como es la construcción del puente Chacao ni la de resolver las diferencias que pudiera tener un contratista", dijo.