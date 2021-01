Construcción

Ministro además advirtió “por cada peso que ha tenido de menos el aeropuerto, el Estado de Chile ha perdido tres pesos”.

Siguen las repercusiones por la decisión de los controladores de Nuevo Pudahuel -integrado por los franceses Aeroports de Paris, Vinci Airports y Astaldi- de iniciar un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en contra del Estado de Chile.

En un punto de prensa, Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, respondió a la acción señalando que en todo el mundo las industrias han sido afectadas por la pandemia, pero que eso "no es algo que sea responsabilidad ni de los chilenos, ni del Estado de Chile. Las medidas de salud que se han adoptado no tienen otro objeto que cuidarnos y ponernos restricciones que no quisiéramos tener pero que se hace aquí y en todo el mundo", aseguró.

Luego, en un tono más duro, el ministro afirmó que "por cada peso que ha tenido de menos el aeropuerto, el Estado de Chile ha perdido tres pesos. Esto es una concesión donde ellos tienen el 23% de los ingresos y el Estado tiene el 77%, entonces por cada peso que ellos han perdido, el Estado ha perdido tres. Lamento mucho que hayan tenido algunos meses que han sido duros, también lo han sido para el Estado".

Te puede interesar: Pese a pugna con el Estado, Nuevo Pudahuel dice que obras del aeropuerto continuarán

En tanto, advirtió que ni en el contrato ni en la Ley se establece que "los chilenos tengamos que pagar por la pérdida económica que ellos hayan tenido durante estos meses o lo que pudieran continuar" (...) No hay obligación alguna de que los chilenos tengamos que pagar por las pérdidas que tenga la empresa en estos meses".

También señaló que han utilizado los aportes que ha entregado el Estado a las empresas por los efectos de la crisis sanitaria, -como acceder a la Ley de suspensión del empleo- y recordó que la concesionaria ya ha hecho 14 reclamaciones contra el Estado de Chile en los últimos cinco años.

A su vez, Moreno criticó que la empresa "ha hecho lobby en todos los ministerios que existen, con todas las autoridades, cosa que no es necesario, así como campañas de prensa. Esto es serio. Tenemos un contrato entre una empresa de enorme magnitud con el Estado de Chile. Nosotros somos serios, somos responsables y cumplimos los contratos y la ley".

"Ellos lo que están buscando es que se les alargue el contrato que significa miles de millones. Lleva cinco años sin haber construir nada todavía. Han tenido todos los ingresos del aeropuerto desde el 2015, ha recibido entre US$300 millones y US$400 millones de ingresos", agregó Moreno.

Subrei responde a la acción judicial

Consultado por la decisión de los controladores de Nuevo Pudahuel de iniciar un proceso ante el Ciadi, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, explicó que una cosa son las diferencias que el MOP y Nuevo Pudahuel puedan tener en el marco de su contrato de concesión de obra pública, y "otra muy distinta es el eventual incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el acuerdo de protección de inversiones entre Chile y Francia".

En ese sentido, dijo que si la disputa llega a ser de carácter internacional, "defenderemos nuestro innegable compromiso con el Estado de Derecho y el pleno respeto de nuestras obligaciones internacionales, tal como fue recientemente reconocido por el Tribunal del caso Alsacia".