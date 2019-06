Nuevo Pudahuel abre disputa contra el MOP por atrasos y pide US$ 180 millones en compensación

Construcción

El documento fue presentado ayer y la argumentación se basa en que las autoridades ya reconocieron el no cumplimiento de plazos. El nuevo ministro de la cartera, Alfredo Moreno, encabezará cónclave MOP-gremios este jueves.

Tras un largo proceso de negociación con el Ministerio de Obras Públicas, el que resultó fallido, la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, recurrió nuevamente al Panel Técnico de Concesiones (PTC).

Si el año pasado fue para reclamar demoras en la aprobación de ingenierías -lo que era clave para el avance de la construcción-, esta vez fue para pedir una indemnización por el efecto de esas demoras -que ellos estiman en siete meses-, las que valorizan en US$ 180 millones.

En agosto del año pasado, el PTC -organismo encargado dirimir disputas con recomendaciones no vinculantes-, había reconocido atrasos 425 días lineales del MOP y 33 de la concesionaria, lo que abrió una serie de conversaciones entre la concesionaria y la autoridad, según se desprende del documento ingresado ayer al organismo.

En ambas discrepancias, la concesionaria ha sido asesorada por Víctor Ríos del estudio Molina Ríos Abogados, con miras a obtener una indemnización por hechos ocurridos hasta el 16 de abril de 2018, pero que pueden haber tenido efectos económicos hasta el cierre de ese ejercicio.

Uno de los argumentos centrales para pedir este pago al Estado -en una obra que implica recursos totales por US$ 900 millones-, está basado en un documento emitido por el propio MOP, donde reconocen cinco meses de atraso imputables a esa cartera.

Según consta de un documento emitido el 8 de mayo, la Dirección General de Concesiones (DGC) autorizó el aumento de plazos para Puesta en Servicio Provisoria (PSP) del terminal, y donde se desprende que “existe un atraso de cinco meses en la revisión y aprobación de los proyectos de ingeniería definitiva del contrato imputable al MOP, que hace atendible autorizar un aumento en el plazo para la obtención de la PSPP 3, PSP 2 y entrega de la cuarta, quinta y sexta declaración de avance de las obras”.

Como consecuencia de lo anterior, es que la DGC define como nueva fecha para cumplir este hito abril de 2021, pero se deja constancia de que el MOP “no otorga ni reconoce indemnización ni compensación alguna en razón de los aumentos de plazos que han sido autorizados”.

Si bien Nuevo Pudahuel pide US$ 180 millones de indemnización, dado que la autoridad ya reconoció una parte del atraso, la concesionaria calcula que el mínimo a recibir en base a los cinco meses que no hay controversia es de US$ 160 millones.

La sociedad incorporó una serie de respaldos de los gastos extras que ha implicado la demora en la aprobación de las ingenierías -que hoy superan el 80% del total de la iniciativa-, los que se relacionan con ineficiencias porque no se pudo construir en una secuencia lógica, como estaba presupuestado.

