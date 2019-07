Nuevo Pudahuel licitará más de la mitad de los locales del futuro terminal internacional

Construcción

Proceso por espacios comerciales de 2.365 M2 incluye próximo centro de vuelos al extranjero y el de operaciones nacionales.

La concesionaria del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, abrió el proceso de licitación para el arriendo de locales comerciales con una superficie total de 2.365 metros cuadrados (m2), cuyas bases se publicarán mañana miércoles.

La operación considera tanto al terminal nacional como al futuro recinto para los vuelos internacionales. En el primer caso, se licitarán las ubicaciones para los establecimientos comerciales que se ubicarán en el procesador central (área donde se realizan los flujos de salida y llegada de los pasajeros) y los espigones (sectores de salas de embarque) A y B.

Por su parte, el proceso previsto para el terminal internacional también incluye a su respectivo procesador central más los espigones D y F. Estos últimos suman 39 locales, equivalente al 60% de los espacios totales de ese sector del futuro aeropuerto.

De esta manera, la concesionaria completará la definición de los actores de retail de este proyecto que comenzó con la adjudicación de los locales en los espigones C –los cuales abrieron el año pasado- y E, cuya entrada en operaciones está prevista para el segundo semestre.

En relación a las definiciones para el terminal actual -que se refaccionará completamente-, trascendió que existe un conjunto de temas en análisis, proceso que se extendería hasta que esté listo el futuro complejo para los vuelos internacionales. Cabe precisar que el proceso corresponde a espacios comerciales que no consideran áreas de duty free.

Modelo de licitación

Para aumentar su atractivo para los privados, especialmente firmas internacionales, la licitación se dividió en 15 paquetes independientes. Tres de ellos son multiespacios, que abarcan de dos a cinco locales, y el resto considera sólo un punto de venta. Las bases establecerán que las empresas o consorcios que postulen podrán adjudicarse un máximo de dos paquetes. Y dependiendo de si es multiespacio o no, tendrá un requisito adicional relacionado a las ventas que hayan realizado durante el ejercicio 2018 en este rubro. En este marco, mientras que para los paquetes 1 y 2 se exigirán transacciones por un mínimo de US$ 3 millones, la unidad 3 tendrá un piso de US$ 2 millones y para el resto se pedirá acreditar ingresos por un mínimo de US$ 500 mil.

Asimismo, para todos los casos se debe contar con una experiencia de, al menos, dos años como operador comerciales de aeropuertos o malls en Chile o el extranjero.