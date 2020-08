Palacios: "No hemos limitado actividades económicas propiamente tal sino que el traslado de los trabajadores"

Construcción

El ministro de Economía aseguró que los centros comerciales han ido "autorregulándose" para evitar aglomeraciones en medio de los planes de reapertura.

Frente a los planes de reapertura de los centros comerciales y las grandes tiendas del país en la fase de transición decretada por el gobierno para abandonar el confinamiento provocado por el Covid-19, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió este miércoles a la evaluación que hacen de este proceso que -según recalcó- "es progresivo, gradual y para evitar aglomeraciones".

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado detalló que 111 de los 150 centros comerciales del país están operando, ya que desde inicios de la pandemia estos abrieron sus supermercados, farmacias, bancos y algunas tiendas para el hogar. Otras, en tanto, no las abrieron porque en aquellas comunas con cuarentena los trabajadores de esas tiendas o que eran consideradas no esenciales por el Ministerio del Interior no se podían trasladar.

"Hoy, comunas que van saliendo de cuarentena, están completamente sus centros comerciales y sus comercios en general habilitados 100% para poder funcionar. Lo que han hecho los centros comerciales es una medida de autorregulación para ir paso a paso también abriendo de a pocas tiendas para evitar los flujos, las aglomeraciones. Entonces, cuando el ministro Enrique Paris dice que se espera para etapas posteriores que esté completamente abierto, tiene toda la razón", aseguró.

Eso sí, el titular de Economía explicó que los centros comerciales todavía tienen algunas áreas que están restringidas como los cines. Estos están habilitados para poder funcionar a partir del paso 4 con un 25% de aforo y en el paso 5 con la totalidad de la capacidad.

"Esta es una apertura progresiva, gradual, para evitar las aglomeraciones y eso es lo que hemos visto en las distintas regiones del país y eso es lo que estamos viendo también ahora en algunas comunas de la capital en donde no existe una restricción para que abran", dijo. Sin embargo, agregó, "han ido ellos autorregulándose de forma de poder evitar las aglomeraciones", aludiendo a los protocolos que se aplican desde el centro comercial y las tiendas propiamente tal y, además, medidas de autocuidado de la ciudadanía y el respeto a las normas existentes.

Considerando que la única restricción para cualquier comercio, incluyendo las tiendas que están dentro de los malls, es que trabajen con personas que están en comunas en transición, el secretario de Estado aclaró: "Nosotros no hemos limitado actividades económicas propiamente tal. Lo que hemos limitado es el traslado de los trabajadores de ciertas actividades, justamente para evitar que en un mayor número posible las personas en la calle, porque en los lugares de atención se pueden aplicar protocolos que son eficientes".

En esa línea, al ser consultado por la forma en que se velará por el cumplimiento de esta medida, indicó que se han realizado cerca de 25 mil fiscalizaciones desde el Ministerio del Trabajo e incluso más del Ministerio de Salud, a lo que se suma además la ayuda de los municipios. Sin embargo, advirtió que "no podemos tener un fiscalizador por cada persona".

"Desde ese punto de vista ya somos grandecitos y cada uno tiene que asumir su responsabilidad, porque estamos en una situación que exige la responsabilidad personal. Si es que hay una comuna en cuarentena y yo no ejerzo una actividad desde la cual tengo un permiso para poder trasladarme, entonces me tengo que quedar en la casa, cuidándome, para eso son las cuarentenas", indicó.

La autoridad agregó que en los países y las regiones en Chile donde mejor se ha ido avanzando en la disminución de contagios, mejor trazabilidad y aislamiento, es justamente cuando la ciudadanía, la población, asume que tiene que asumir esa responsabilidad y aprende desde esa experiencia".

Consultado por eventuales asimetrías entre las grandes tiendas y comercios más pequeños, considerando que algunos comercios están autorizados para la distribución y almacenajes para repartir vía online frente a pequeñas tiendas que incluso son multados por realizar esta acción, Palacios reconoció que "puede existir algún nivel de asimetría en el hecho de que las empresas más grandes están más digitalizadas que las más pequeñas, pero todas están habilitadas para poder enviar sus productos por despacho a domicilio".

Teniendo en cuenta que hay un caso donde una librería ha sido multada dos veces por $ 5 millones a pesar de que éstas puedan hacer centros de distribución, Palacios indicó que son "casos aislados", porque las librerías sí pueden operar con despacho a domicilio incluso en comunas con cuarentena.

"Si una librería sale de cuarentena y está en el paso 2, puede atender al público en la medida que sus trabajadores vivan en una comuna que no está en cuarentena. Aquí uno de los problemas que hemos tenido es que hemos tenido que generar un conjunto de reglas para abordar esta situación y estas tienen que permear desde el primero hasta el último de los funcionarios públicos y también de fiscalizaciones. Y hay veces que se han cometido descriterios o aplicaciones equívocas de lo que son las normativas que hemos aplicado", sinceró.

Recordando al principio de la pandemia cuando se levantaba la cuarentena se veía la medida como "chipe libre" para aglomerarse en los lugares, Palacios reconoció que "ahora hemos ido aprendiendo que cuando se transita a un paso siguiente, una mayor libertad, significa también una mayor responsabilidad y eso no solamente desde el punto de vista de la oferta sino también de la demanda, los clientes o quienes acceden a un centro comercial".