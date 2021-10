Panel Técnico de Concesiones rechaza compensación económica por sobrecostos de construcción solicitada por Nuevo Pudahuel

Construcción

La concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez pidió que se le indemnizara con US$ 33 millones.

El enfrentamiento entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, ha tenido varios frentes de conflicto y uno de ellos es el Panel Técnico de Concesiones. Esta vez, el ente rechazó la solicitud de la empresa de ser compensada por US$ 33 millones por sobrecostos en que acusan haber incurrido en la construcción del recinto a raíz de la pandemia.



Según una declaración de la Dirección General de Concesiones (DGC) el panel, "acogiendo las alegaciones del Ministerio de Obras Públicas, declaró que conforme con la regulación aplicable al contrato corresponde a la concesionaria asumir los costos en que ha incurrido con motivo de la pandemia de Covid-19 en la etapa de construcción".



La empresa postuló en su discrepancia que las medidas adoptadas por las autoridades han afectado el proceso constructivo, haciéndolo más costoso, y que la concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por los perjuicios sufridos.



La DGC señaló que "el panel constató que existía una serie de errores, inconsistencias y duplicidades en los montos reclamados".



No es primera vez en que ambas partes se enfrentan en el Panel Técnico, ya que la empresa acudió en marzo para que se tomaran medidas para reestablecer el equilibrio del contrato, pero sus propuestas fueron rechazadas.



Esta nueva definición ocurre en paralelo a un juicio que activaron los operadores de Nueva Pudahuel. Aeroport de Paris y Vinci Airports, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado chileno para que se las compense por los efectos económicos derivados de la pandemia.



Ambas partes se encontrarán en la inauguración del Terminal 2, que inicialmente estaba fijada para septiembre, pero hasta el momento no se conoce cuándo se va a llevar a cabo.