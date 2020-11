Construcción

BTG, que tiene el 25% de VivoCorp, no es parte del acuerdo, pero se espera que se sume. Patio podría comprar todo o parte de la operadora, o fusionarse.

El grupo Patio llegó a un acuerdo con Inversiones Terra, sociedad perteneciente al brazo inmobiliario de CorpGroup (ligado al clan Saieh), que podría terminar en la compra de todo o parte de los activos de VivoCorp, o en una fusión.

Las partes acaban de anunciar la firma de un memorándum de entendimiento que establece un periodo de 120 días para una negociación en exclusiva, con el objetivo que la firma ligada a los Jalaff y Elberg participe en conjunto o adquiera todo o parte de los negocios de VivoCorp. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso será el grupo Patio quien controle.

La cartera de activos de VivoCorp está compuesta por centros comerciales, outlets, strip centers y locales a la calle, con presencia a lo largo de todo el país. Hoy, la compañía está controlada por Inversiones Terra, en un 75%, mientras que el 25% restante está en manos de BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión. Si bien la entidad financiera ligada al brasileño André Esteves no es parte de este acuerdo de negociación exclusiva, se espera que se sume.

"Estamos muy confiados que en los próximos meses llegaremos a un acuerdo satisfactorio tanto para nosotros como BTG", dijo Jorge Andrés Saieh.

La compra del 100% de VivoCorp por parte de Patio le podría significar un desembolso que superaría los US$ 1.000 millones.

En un hecho esencial, Patio señaló que la transacción "sólo podrá llevarse a cabo una vez que cuente con las autorizaciones corporativas y regulatorias que correspondan".

De concretarse la venta de sus acciones, y no sellarse una fusión, la familia Saieh podría lograr hacer una millonaria caja, la que se destinaría a saldar su deuda aguas arriba tras no pagar la cuota de US$ 17 millones del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking que vence en 2023; así se desvanecería la posibilidad del conglomerado de tener que acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Álvaro Saieh delegó en su hijo Jorge Andrés la tarea de implementar un plan para cumplir con sus obligaciones. Hasta ahora, siempre se señaló que todo era un problema que atañe solo a Corp Group, cuyos flujos y garantías están dadas por el banco Itaú en Chile y Colombia. Dado esto, siempre se dijo que ni SMU, ni VivoCorp, ni los bienes personales de la familia estaban dentro de la ecuación. No obstante, finalmente, la familia Saieh decidió negociar la venta de VivoCorp.

Viejos conocidos

De hecho, fue el mismo Jorge Andrés Saieh quien ha estado a cargo de las negociaciones con el Grupo Patio, gerenciado por Alvaro Jalaff.

Según conocedores, los primeros acercamientos entre ambos partieron en la última feria del International Council of Shopping Centers (ICSC) en Las Vegas el año pasado. Luego, las conversaciones siguieron de manera intermitente e informal en Santiago, hasta que todo se aceleró en las últimas dos semanas con varias reuniones tanto en Nueva York como Miami, donde Jalaff está viendo nuevas inversiones.

Además, Andrés Solari, vicepresidente del directorio de Grupo Patio y gerente general de Algeciras -ligado a Eduardo Elberg, ex dueño de los supermercados Santa Isabel-, ha tenido un rol clave como uno de los principales promotores y articuladores del acuerdo. De tener éxito, Patio incorporaría un conjunto de activos complementarios a los que hoy día opera y profundizaría su diversificación geográfica, alcanzando una cobertura desde Arica a Punta Arenas.

Álvaro Jalaff dijo tras anunciar el acuerdo con Saieh: "Estamos convencidos que, de concretarse esta operación, se generarán muchas oportunidades. Es un mercado en el que tenemos una amplia experiencia, así que confiamos que podemos generar un importante valor compartido".

Entre los accionistas de Patio también se cuentan Paola Luksic y las familias Abumohor y Khamis.

En 2019, Patio –con presencia en Chile, Perú, México y EEUU, y que opera más de 110 activos- adquirió el 60% de las acciones de la sociedad Desarrollos Comerciales pertenecientes a Vivocorp por US$ 22 millones. A principios de este año, Patio Comercial, en asociación con el fondo LV Patio Renta Inmobiliaria, selló la compra de tres edificios de oficinas y un hotel en unos US$ 170 millones.