SAAM: "La continuidad de la cadena logística es esencial para enfrentar la emergencia”

Junta accionistas, que se realizó a través de videoconferencia, tuvo el quórum más alto de los últimos años.

SAAM realizó su primera Junta Ordinaria de Accionistas de manera virtual y esta logró la asistencia más alta respecto de las últimas cuatro versiones, con un quórum de 91,02%.

El presidente de la empresa ligada a grupo Luksic, Óscar Hasbún, destacó el compromiso de todo el equipo con la continuidad de la cadena logística en los 12 países donde está presente.

"Sabemos que hoy, más que nunca, cuando el coronavirus amenaza a tantas personas, nuestro rol es fundamental. Estamos tomando todos los resguardos posibles para proteger a nuestros colaboradores y a la vez continuar apoyando a la cadena logística, para que Chile y los países donde operamos sigan contando con los bienes básicos que las personas necesitan", afirmó.

Hasbún comentó que es difícil hacer proyecciones respecto del efecto que tendrá el Covid-19, pero destacó que la compañía tiene sanos indicadores de liquidez y solvencia para enfrentar la coyuntura mundial del comercio exterior. "Es una situación que por lo impredecible debemos monitorear día a día", dijo.

Al cierre de 2019 la compañía tuvo una utilidad de US$ 57,8 millones, 16% mayor al año anterior. Las ventas alcanzaron los US$ 529,7 millones (+3%), mientras que el Ebitda registró US$ 177 millones (+21%).

"En los últimos años hemos implementado una estrategia que nos permite enfrentar de mejor manera el contexto altamente desafiante que presenta actualmente el comercio exterior. Los resultados del año 2019 obedecen al trabajo que hemos realizado para mejorar la eficiencia en nuestras operaciones y a la diversificación geográfica de nuestros activos", dijo el gerente general de SAAM, Macario Valdés.

En la junta, que contó con el mayor quórum de los últimos años, se aprobó repartir dividendos a razón de $ 3,0125 por acción, totalizando US$ 34 millones, lo que corresponde al 58,9% de la utilidad líquida alcanzada el año 2019.