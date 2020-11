Saieh ahora vende el control del Hotel Mandarían Oriental a VivoCorp

Construcción

Con esto, VivoCorp, que está en proceso de venta a Patio, tomará el 100% del tradicional inmueble. Además, el operador acordó la adquisición del 50% de la cadena Citi Express.

Un nuevo movimiento en su negocio inmobiliario anunció el grupo Saieh. Ahora, el clan acordó la venta del 51% de la propiedad del hotel Mandarín Oriental (ex Gran Hyatt, ubicado en Av. Kennedy) a VivoCorp, firma que es controlada por la misma familia Saieh y que está en proceso de venta a la empresa Patio.

Por la mencionada participación, CorpGroup Inversiones Limitada (ligada a los Saieh) recaudará US$ 16,5 millones, y VivoCorp pasará de tener el 49% al 100% del tradicional hotel.

Junto a esto, el operador de activos inmobiliarios para la renta anunció la compra del 50% de la cadena Citi Express (ligada a Saieh y que opera un hotel en el aeropuerto de Santiago) en US$ 7,9 millones.

Horas antes, VivoCorp selló un acuerdo con el grupo Patio, que comprará los cuatro outlets que posee la sociedad (hasta ahora vinculada al grupo Saieh y BTG) en las Regiones Metropolitana, Coquimbo y la Araucanía. Los activos fueron valorados en US$ 128 millones, monto que será considerado para determinar el precio final de los malls, a lo que se descontarán las respectivas deudas.

Esta operación le permitió a VivoCorp generar caja para adquirir las participaciones en los dos hoteles ya mencionados.

Todas estas operaciones se desencadenaron luego que el grupo Saieh llegara a un acuerdo con BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión, que allanó el camino para la venta de VivoCorp a la empresa Patio.

El fondo de la administradora venderá el 25% que tiene en la sociedad de rentas comerciales VivoCorp a Inversiones Terra, perteneciente al brazo inmobiliario de CorpGroup (ligado al clan Saieh), con lo cual esta firma tomará el 100% de la compañía, pues ya maneja el 75% de las acciones.

El precio acordado alcanza las 2,5 millones de UF, unos US$ 95 millones. Esto implica un valor compañía de Vivo previo a la transacción de 10,1 millones de UF, unos US$ 380 millones, detalló el gerente general de la entidad financiera, Hernán Martin, en una comunicación enviada al regulador.

En la misma misiva se detalló además que Terra u otras sociedades ligadas venderán al fondo de BTG los centros comerciales Vivo Imperio y Vivo El Centro en US$ 235 millones, precio que considera pasivos por US$ 69 millones que mantiene exclusivamente el primer mall mencionado.

La división de los activos de VivoCorp entre los socios era una de las fórmulas que se manejaban para poder destrabar la venta de la sociedad de rentas comerciales a Patio.

A principios de noviembre, el grupo Patio anunció un acuerdo con Inversiones Terra, que podría terminar en la compra de todo o parte de los activos de VivoCorp, o en una fusión.

Las partes firmaron un memorándum de entendimiento que estableció un periodo de 120 días para una negociación en exclusiva, que concluye en enero, con el objetivo que la firma ligada a los Jalaff y Elberg participe en conjunto o adquiera todo o parte de los negocios de VivoCorp. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso será el grupo Patio quien controle.

BTG no fue parte del acuerdo, por lo que se estaba a la espera de la decisión que tomaría la entidad financiera ligada al brasileño André Esteves.

La cartera de activos de VivoCorp –según su Memoria 2019- está compuesta por siete centros comerciales, cuatro outlets (que serán vendidos a Patio), 16 strip centers (malls vecinales) y 34 locales a la calle, con presencia a lo largo de todo el país. A esto se sumará el 100% del Mandarían Oriental y la participación en el hotel del aeropuerto.