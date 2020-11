Santiago es la ciudad con el metro cuadrado más caro en América Latina

Construcción

La capital chilena registra un precio promedio de US$ US$ 3.278 a setiembre de este año.

Santiago es la ciudad con el metro cuadrado (m2) más caro en Latinoamérica, de acuerdo al estudio Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y Navent.

La capital chilena alcanza un precio por metro cuadrado de US$ 3.278. Lo sigue Montevideo con US$ 2.857, Buenos Aires (US$ 2,847), Ciudad de México (US$ 2.269), Río de Janeiro (US$ 2.224) y Lima (US$ 2.080).

Bogotá tiene el precio promedio más barato de la región, con US$ 1.217.

El informe agrega que el precio del metro cuadrado en las ciudades analizadas cayó un 0,3% en dólares entre marzo y septiembre de este año, mientras que en monedas locales aumentó un 5,5%, como resultado de la devaluación registrada por algunas de ellas desde el inicio de la pandemia del covid-19.

A fin de conseguir una muestra homogénea y comparable, el informe tiene en cuenta los precios pedidos por los vendedores en avisos clasificados de apartamentos de uno o dos dormitorios con una superficie de entre 20 y 100 m2 y cuyo precio total se sitúa entre los US$ 10.000 y US$ 300.000.

