Sigdo Koppers ajusta plan de inversión

Construcción

“No tenemos certeza sobre los plazos de esta crisis sanitaria del Covid-19, ni tampoco su real impacto social y económico, aunque creemos será profundo”, con esas palabras el presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, se refirió a la pandemia.

Errázuriz dijo a los accionistas de la compañía que el foco seguirá puesto en fortalecer su liderazgo como proveedor de servicios a la minería y la industria a nivel internacional, pero ajustada a la actual crisis.

“Hemos definido planes que incluyen la priorización y ahorro de costos, postergación de iniciativas no esenciales para la operación, y medidas de control de capital de trabajo, todas apuntan a acotar el impacto en los resultados y a mantener una adecuada liquidez financiera”, detalló.

Luego agregó que “este año la compañía cumple 60 años de historia, en los que hemos atravesado varias crisis, pero de todas ellas salimos adelante con creatividad, trabajo y sobre todo con responsabilidad, lo que nos lleva a que nuestras decisiones siempre obedezcan a una visión de largo plazo. Esta vez no será distinto, sin duda requerirá sacrificios y mucho esfuerzo, pero mantenemos firme nuestro compromiso”, agregó Errázuriz.

En el ejercicio 2019 la firma cerró con utilidades por US$ 103,4 millones, cifra que representa un alza de 20,1% en relación con 2018. Por su parte, el Ebitda creció 9,2%, alcanzando los US$ 345,3 millones, mientras que los ingresos alcanzaron los US$ 2.334 millones, cifra similar a la registrada el año anterior.