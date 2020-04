Víctor Bezanilla, Besalco: “Tenemos temor de lo que viene”

Construcción

El presidente de la constructora relató además la situación en Perú, donde se han instaurado medidas más estrictas que en Chile.

Tras realizar la junta de accionistas de manera virtual, el presidente de Besalco, Víctor Bezanilla, detalló la situación que atraviesan los negocios de la compañía en Chile y Perú, donde, a raíz del avance de la pandemia, ya han tenido que desvincular cerca de 2.000 colaboradores de todas las áreas. "Tenemos temor de lo que viene", dijo Bezanilla.

La firma prevé inversiones por US$ 150 millones este año (frente a los US$ 230 millones de 2019), pero dejó en stand by la idea de aumentar su participación en Perú. Allá la situación es más compleja, ya que la cuarentena total se ha extendido por casi dos meses y han tenido este tiempo la totalidad de sus obras paralizadas.

"Tenemos departamentos que están terminados y pagados por la gente, y que no han podido ser entregados, porque la gente no ha podido firmar la escritura a raíz de que los notarios están en cuarentena", explicó a modo de ejemplo el gerente general, Paulo Bezanilla.

A nivel general, comentaron que han tomado decisiones que van en la línea de "cuidar la caja" de la empresa, lo que incluye congelar la compra de terrenos, paralizar inicios de obras y no realizar inversiones a excepción que sean "absolutamente seguras de que nos van a rentar".

"No creo que invirtamos en terrenos hasta que no se normalice la venta inmobiliaria y sepamos cómo van a estar las tasas de interés y si hay interés de compradores por adquirir viviendas. No sabemos lo que va a pasar, yo creo que no va a ser muy bueno lo que viene", dijo Víctor Bezanilla.

En el área inmobiliaria, en Chile sólo se encuentran con desarrollos paralizados en comunas en cuarentena, mientras que los proyectos de la filial Construcción y Montajes tiene algunos detenidos como Quebrada Blanca, -donde el mandante determinó esta medida de corte temporal en marzo. En los que están 100% operativos, debieron hacer ajustes a los turnos para adaptarse a la emergencia sanitaria, relatan. En Maquinarias -que tiene alta presencia en operación minera- está operando casi a un 98% de todos sus proyectos.

Visión de futuro

Pese al complejo escenario que atraviesa la industria y la economía, en Besalco dicen ser optimistas de lo que viene a futuro. "Esta crisis nos pilló bien parados financieramente, cosa que cualquier efecto estamos con mucha fortaleza para poder pasarlo por encima. Por el momento no vemos ninguna situación crítica, y si bien hay algunas obras detenidas, no tienen costos relevantes", explicaron los miembros de la familia controladora.

"Esperamos que esta empresa siga funcionando por 100 años más. La empresa va a seguir andando y creciendo y somos optimistas del futuro. En una empresa como esta, que tiene 75 años, hemos pasado muchas crisis y las hemos sobrepasado todas por suerte, con trabajo y con esfuerzo. Esperamos esta vez repetir lo mismo y seguir adelante", recalcaron.