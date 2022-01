Cadena de restaurantes Chipotle comenzará a vender su propio chorizo ​​a base de plantas en EEUU

Consumo

La alternativa a la carne fue creada internamente y elaborada con proteína de guisante, aceite de oliva y especias.

Chipotle Mexican Grill Inc. comenzará a vender su propio chorizo ​​a base de plantas en todo Estados Unidos después de una prueba el año pasado, evitando los fabricantes de carne a base de plantas que se han asociado con otras empresas de restaurantes.

La alternativa a la carne, creada internamente y elaborada con proteína de guisante, aceite de oliva y especias, se venderá en todos los restaurantes de la compañía en Estados Unidos por un tiempo limitado, según un comunicado.

Si bien los operadores de restaurantes, incluidos Starbucks Corp. y McDonald's Corp., han optado por vender opciones de carne de imitación de marca de Impossible Foods Inc. y Beyond Meat Inc., Chipotle ha dicho que esos productos contienen demasiados ingredientes nocivos para la salud.

Chipotle, que también vende una alternativa de carne a base de soja, probó el chorizo ​​de imitación en unos 100 restaurantes en Denver, Indianápolis y el condado de Orange, California, en agosto.

Los restaurantes están ofreciendo más opciones a base de plantas a medida que los consumidores se acercan a ellas en medio de las crecientes preocupaciones sobre la salud, el bienestar animal y el daño ambiental causado por la producción de carne.