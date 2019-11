Caso colusión de supermercados: Cencosud pide rebaja en multa si es que no se desestima el requerimiento de la FNE

Consumo

Defensa de la compañía que lidera Horst Paulmann dijo que la sentencia del TDLC solo se basó en correos entre proveedores y distribuidores, donde los primeros tenían el poder de negociación sobre los segundos.

A las 09:00 de este martes, en la Tercera Sala de la Corte Suprema comenzaron los alegatos por parte de Cencosud, Walmart y SMU por el caso de colusión en la fijación de precios de la carne de pollo y que les valió sanciones por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a inicios de año.

Aunque la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había pedido el monto máximo de multas existentes -unos US$ 26,5 millones para cada una-, finalmente el tribunal sancionó a Cencosud con US$ 5,1 millones, Walmart con US$ 4,2 millones y SMU con US$ 3 millones.

El primero en presentar la defensa fue Cencosud -empresa ligada a Horst Paulmann-, intervención que estuvo en manos de Lorena Pavic. La firma -así como el resto de los acusados- habían alegado inocencia y en esta oportunidad solicitaron que en el caso de que no se acoja la petición se haga una rebaja de la multa debido a que la investigación sólo había tocado "la punta del iceberg", toda vez que, a su juicio, el TDLC solo se basó en correos entre proveedores y distribuidores, donde los primeros tenían el poder de negociación sobre los segundos.

Agregaron que existiría un vicio, dado que la supermercadista no adhirió a la regla de precios y vendió el pollo bajo el costo.

En el turno de la defensa de Walmart, la abogada Nicole Nehme indicó que la sentencia recoge una verdad parcial, pero que "no honra el expediente", aludiendo a que su juicio la investigación no cumple con la rigurosidad que se le pide.

Por su parte, el abogado de SMU, José Miguel Gana, indicó que hubo abuso de posición dominante por parte de los proveedores de pollo, argumentando una escasa participación de mercado de SMU entre 2008 y 2011.

"SMU fue una víctima del cartel", agregó.

Noticia en desarrollo...