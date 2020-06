Caso en la venta de pollos en supermercados: Walmart decide participar de pago compensatorio a consumidores afectados

Consumo

Sernac ofició a las empresas involucradas para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PCV). Cencosud y SMU, hasta la fecha, no han confirmado su participación, por lo que se analizan las acciones a seguir.

Luego de que la Corte Suprema ratificará el fallo del Tribunal de la Libre Competencia, por lo que condenó de colusión a Cencosud, Walmart y SMU en la venta del pollo fresco, el Sernac comenzó a analizar el mejor mecanismo para lograr compensaciones adecuadas y oportunas para los consumidores.

En esa línea, el organismo ofició a las compañías involucradas para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) al que la empresa Walmart hace unos días confirmó participar.

Altas fuentes de la operadora de los supermercados Líder, Express y Superbodega Acuenta confirmaron lo anterior y señalaron que con esta compensación esperan cerrar prontamente un capítulo que ya lleva casi de diez años en la palestra y que inició antes de que la firma llegará a Chile. "Queremos hacer lo correcto", dijo una fuente al interior del grupo.

Este procedimiento establece que existe un plazo acotado de tres meses para lograr una propuesta de solución para los consumidores, prorrogable hasta un máximo de seis meses, en caso de que existan negociaciones avanzadas o haya necesidad de análisis de antecedentes o de las propuestas formuladas.

Durante este proceso, señaló el Sernac, se realizarán los estudios económicos que permitan calcular el perjuicio provocado a los consumidores durante este proceso colusorio y las correspondientes compensaciones.

Una vez que se logre una propuesta compensatoria, deberá ser presentada ante un tribunal, el que deberá verificar que cumpla con todos los estándares que exige la Ley, entre ellos, que sea acorde al daño causado, que beneficie a todos los consumidores y que no sea discriminatorio, entre otros aspectos.

Respecto de las otras empresas, Cencosud y SMU, hasta la fecha no han confirmado su participación en este proceso, por lo que el Sernac señaló que se están analizando las acciones a seguir.

Cabe recordar que, en un análisis que duró más de un año, el máximo tribunal endureció fuertemente las sanciones económicas contra los principales actores del negocio supermercadista. El fallo de la Tercera Sala aumentó las multas, las que pasaron de 5.766 a 11.532 UTA (unos US$ 8,1 millones) para Cencosud, de 3.438 a 6.876 (unos US$ 4,8 millones) para SMU y de 4.743 a 11.160 (unos US$ 7,9 millones) para Walmart.