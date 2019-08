Caso Essal: indemnizaciones a pequeñas empresas de Osorno superarán los $ 1.200 millones

Consumo

Hasta ahora, el catastro elaborado por el Ministerio de Economía ha cifrado a 556 compañías afectadas por el prolongado corte de agua tras la falla de Essal.

Buenas noticias para Osorno. Así lo determinó el presidente de la Cámara de Comercio del sector, Juan Horacio Carrasco, tras salir de la tercera reunión de la mesa de compensación para las pequeñas y micro empresas (mipe) que fueron afectadas por el corte de agua de 11 días el mes pasado de la compañía Essal.

Esta vez, la instancia-compuesta por el Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, el gerente general de Essal, José Sáez, junto a sus asesores y abogados, además del Intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, y un representante del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), informaron que a la fecha ya hay 556 formularios de mipes afectadas, las que fueron ingresadas a través de la plataforma web del Ministerio de Economía.

Si bien continúan ingresando más documentos, las indemnizaciones corresponderían a más de $ 1.200 millones y se espera que esta cifra aumente a $ 2.000 millones.

"Con la presencia de Essal se revisó la metodología y el compromiso es que como CCO y Essal nos contactemos con todas las personas dentro de septiembre, en una primera instancia de conversación y luego poder pagar las indemnizaciones correspondientes a partir de octubre o noviembre", explicó Carrasco.

El ejecutivo, en tanto, agregó que "es prioritario para Essal agilizar el proceso de compensaciones porque entendemos el sentido de urgencia que tiene para los afectados". En ese sentido, Sáez añadió que "la empresa seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para recomponer las confianzas en esta nueva etapa orientada a robustecer nuestra gestión".

Además, confirmó que "los clientes de Osorno (persona natural) ya tienen en su poder las boletas con el monto abonado a cada uno de ellos, por lo que ahora queda avanzar con los pequeños empresarios para concretar lo antes posible indemnizaciones justas para todos".

A partir de la próxima semana se sostendrán reuniones con cada uno de los afectados inscritos en este proceso, para intentar cerrar y suscribir el acuerdo que lo dé por finalizado.

Sin embargo, durante la reunión también se identificó dentro del catastro un 14% de comerciantes informales afectados a los que no se les podrá pagar la indemnización, ya que no mantienen registro en el SII. "Lamentablemente no existen dentro del SII e institucionalidad comercial", indicó Carrasco.

La mesa se reunirá nuevamente la primera semana de octubre.

Fiscalización al sector

A raíz del caso Essal, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) mandató a principios de mes a todas las empresas sanitarias de Chile, que totalizan 174 plantas, la entrega de una autoevaluación.

Específicamente, se les pidió una evaluación de los sistemas operacionales y protocolos, además de un levantamiento de riesgos a los que podrían estar expuestos. Pese a que en principio se les dio diez días hábiles para el envío de la información, finalmente el plazo se extendió hasta fin de mes.

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, explicó que a la fecha han recibido la respuesta de la mayor parte de las sanitarias, pero con diferente nivel de detalles, por lo que la SISS en una búsqueda por subir el estándar a la retroinspección, extendió el plazo. Con todo, se debería conocer los resultados de esta fiscalización la próxima semana.